Українські чоловіки заробляють на 27% більше за жінок – Держстат

У першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата чоловіків в Україні перевищила зарплату жінок на 26,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНІАН.

Впродовж цього періоду в середньому штатний працівник-чоловік заробляв 7779 гривень на місяць.

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Жінка – 6243 гривні.

За даними Держстату, найвищі зарплати в Україні – в сфері фінансової і страхової діяльності.

Там чоловіки заробляють в середньому 16 469 гривень, а жінки – 10 846 гривень.

Найнижчі зарплати – у сфері тимчасового розміщення та організації харчування: у чоловіків – 5254 гривні, у жінок – 4736 гривень.

Держстат наводить дані без урахування Криму і частини зони АТО.