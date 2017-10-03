В Україні дозволили полювати на лосів – міністр екології

В Україні дозволили полювання на лосів.

Відповідні ліміти на вбивство тварин підписав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Цього мисливського сезону дозволили полювання на 160 лосів, написав міністр у своєму Facebook.

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"Це вдвічі менше, ніж пропонували мисливці, – написав міністр. – Я розумію і розділяю шквал емоцій, повірте, але як урядовець також не міг не зважати на позицію представників мисливської галузі щодо загроз її розвалу у разі, якщо сезон полювання не буде проведено взагалі".

За словами посадовця, міністерство не затверджували впродовж декількох місяців через інформацію про критичне зменшення популяції лося в Україні. Вони довго дискутували і "шукали компроміси" з Мінагрополітики.

Нагадаємо, у лютому цього року міністр Семерак підписав наказ, яким забороняв полювання на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років.

"Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися на років 20-30, – писав тоді міністр. – Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди.

Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 тис особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі близько 30 тис. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів".

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Тепер міністр обіцяє провести наукові дослідження, які покажуть реальну популяцію лосів в Україні.

"Маховик цього процесу запущено. Якщо кількість цих тварин критично мала, і це підтвердиться, то ми знову повернемося до введення заборони полювати, – розповідає Семерак. – Науковці вважають, що найкращим часом для здійснення таких досліджень є зима. Весною матимемо науково обґрунтовані результати.