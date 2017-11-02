Зооянголи, або Як працює столична команда порятунку тварин

На ялину, що росте навпроти офісних вікон, видерся кіт. Як часто буває, спуститися сам не зміг.

Натомість протягом доби він жалібно нявчав, додаючи клопоту добросердим жіночкам, які ламали голову, як же його звідти зняти.

Висота дерева не дозволяла скористатися драбиною. А рятівні служби відмовлялися одна за одною. Їх можна зрозуміти, пожежникам, наприклад, не варто відправляти команду на порятунок кота, коли щомиті може поступити виклик на вогняне лихо.

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З іншого боку, мусить бути служба, призначена для порятунку тварин. Саме так ми міркували, видзвонюючи всіх, хто міг би зняти нещасного кота, який вже й рота не міг відкрити, але з ялини не злазив.

Коти часто залазять на дерева, а злізти вже не можуть

Зрештою, знайшовся альпініст, який погодився за помірну плату зняти тваринку.

Котик напився води і невпевненою ходою почимчикував по своїм котячим справам.

А ми жалкували, що у нас нескоро з'являться "супермени" для порятунку пухнастих, хвостатих, пернатих і їм подібних.

Як же приємно було дізнатися, що ми помилялися і вони в Україні таки існують.

УМІННЯ БІЛЬШ КОРИСНІ, НІЖ ВЕТЕРИНАРНА ОСВІТА

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Влітку 2014 року на горищі одного з будинків на Виноградарі зустрілися два ентузіасти.

Ні, не любителі екстремальних розваг, а натуралісти за покликанням, які не могли спокійно спати, знаючи, що у міжпанельному шві будинку живе колонія кажанів, які можуть застрягнути у шахті ліфту, вимазатись у мазуті, чи потрапити в будь-яку іншу халепу без надії на порятунок.

Любов Кравчук та Михайло Сторожук зрозуміли, що їхнє покликання – рятувати братів наших менших, на яких чатують сотні небезпек – від відкритого люка до електричних дротів, в яких може заплутатися крило.

Так у місті Києві з'явилася Команда порятунку тварин.

Команда порятунку тварин наразі нараховує 10 осіб

Серед перших врятованих ними тварин були білки, і зображення саме цієї тваринки згодом стало емблемою всієї команди.

Потім рятувальники почали знімати з дерев котів, які не могли спуститися самостійно.

Ще згодом люди почали викликати їх для порятунку найрізноманітніших тварин, попит на "рятувальні" руки зростав, і до Команди почали приходити нові люди.

Буквально через кілька місяців до рятівників долучився Артем – дігер та спелеолог. Враховуючи, що тварин регулярно доводиться діставати з підвалів, колодязів, вентиляційних шахт та інших важкодоступних місць міського ландшафту – такі навики для рятівника тварин є просто необхідними.

Як показала практика, уміння врятувати тваринку чи птаха виявилися більш корисними, ніж ветеринарна освіта. Хоча ветеринар команді теж не завадив би.

Уміння врятувати тваринку чи птаха тут цінять більше, ніж ветеринарну освіту

За словами Любові Кравчук, співзасновниці команди, зараз у порятунку задіяні 10 чоловік основного складу, і ще п'ятеро числяться у резерві.

– Окрім мене ніхто в команді не має освіти дотичної до тваринних справ. Але всі без винятку прослухали курс першої домедичної допомоги для тварин, – розповідає вона.

Для подальших дій краще мати навички водія, щоб якомога швидше доставити постраждалу тварину до ветеринарної клініки, – пояснює Любов.

Михайло Сторожук кілька років пропрацював юннатом у Київському зоопарку.

Більша частина рятівників-висотників закінчила курси спелеологів у Київському спелеологічному клубі, чи курси промислових альпіністів, тому вміють безпечно працювати на висоті з використанням спеціального спорядження.

Оцього пса ловили, бо він бігав по проїжджій частині дороги

Рятуючи інших, зоо-супермени самі повинні бути в безпеці.

Тож у команди є головний інженер, якій займається "порятунком" уже не чотирилапих, а чотириколісних помічників команди.

Також є експерт відповідальний за безпеку при роботі на воді та за стан командних плавзасобів. При порятунку водоплавних птахів, тих же лебедів, без нього ніяк.

Отак по Дніпру "помотав" своїх рятівників лебідь

НАЙВАЖЧІ ОПЕРАЦІЇ ПРОХОДЯТЬ У ЗВИЧАЙНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

Кожен виклик, кожна операція порятунку збагачує команду досвідом.

Чого їм тільки не доводиться робити!

Тварин дістають з каналізаційних люків, з технічних отворів електричних стовпів, з колодязів, підвалів та вентиляційних шахт.

Часто пастками для тварин, особливо кішок, стають МАФи, побудовані з порушенням архітектурних норм. Тварини, шукаючи прихистку, заповзають у надто вузькі шпарини, або, сховавшись на даху, провалюються між стінами.

Часто пастками для тварин, особливо кішок, стають МАФи. Тварини, шукаючи прихистку,

заповзають у надто вузькі шпарини

Оцей кіт шукав прихистку у вагончику на паркінгу супермаркету

І добре, якщо це діюче кафе чи магазинчик. І персонал чи відвідувачі швидко почують нявчання тварини, і викличуть рятувальників.

А от за порятунок тварин із ларьків, що є закинутими і роками не використовуються, слід дякувати перехожим, які не проходять байдуже повз стіни, в яких щось придушено нявкає.

Деякі історії порятунку, що їх члени Команди викладають в Інтернеті, нагадують детективні сюжети.

Як не дивно, найважчі рятувальні операції часто проходять у звичайних житлових будинках.

Коти, постійні гості горищ, часом провалюються у вентиляційні шахти, які пронизують стіни будівель зверху до низу. Звалившись у незаґратований отвір шахти, кіт може з найвищого поверху потрапити на найнижчий.

Шансів врятуватися без допомоги у тварини немає. В такій ситуації налякана, а іноді і травмована тваринка може розраховувати лише на допомогу людини.

Іноді в таких випадках доводиться пробивати стіни. Але це робиться лише за згоди власників квартири, за стіною якої опинився нещасний бранець.

Іноді доводиться пробивати стіни, але це робиться лише за згоди власників квартири,

за стіною якої опинився нещасний бранець

Якщо ви потрапите у подібну ситуацію, майте на увазі, що для порятунку тварини потрібен мінімальний отвір – близько 10 сантиметрів. А до цього рятувальники зроблять все можливе, щоб дістати тваринку без шкоди для людського майна, а також – максимально чітко визначать місце для "втручання" у стіну, тож розкурочувати півквартири не доведеться.

Але буває і так, що квартира зачинена на невизначений час, до господарів не додзвонитися, а пухнастий в’язень, виснажений і переляканий, уже і нявчати не може. Тоді рятівник спускається у вентиляційну шахту і дістає тварину.

Здавалось би, нічого особливого. Але навряд чи ви звертали увагу, що отвір такої шахти часто вужчий за тіло людини. Просуватися вниз іноді доводиться з дев’ятого на перший поверх, і зробити це може лише добре натренована людина.

Команда порятунку тварин на тренуванні

Саме тому в команді так раді спелеологам, які вже мають досвід пересування по тісним тунелям.

За словами Любові Кравчук, людина без відповідних навичок в такій ситуації може нашкодити і собі, і тварині.

Втім, всьому можна навчитися, і порятунку тварин також.

– Усі ми вчимося щодня. З нашого досвіду – найкращі рятувальники виходять з вмотивованих на порятунок тварин діґерів або спелеологів.

Ці люди звикли до вузьких та тісних приміщень, до роботи у воді, бруді або на великій висоті.

Недосвідчена людина, потрапивши в звичну для спелеолога ситуацію, може розгубитися тоді, коли необхідно діяти швидко і у важких для життя умовах, – пояснює Любов.

За її словами, якщо до команди приходить недосвідчений новачок, його навчають всьому необхідному, і вже потім приймають до основного складу.

Оцей лось вибіг у людне місце під Києвом і його повернули у ліс

ВЧАСНО ПОВІДОМИТИ, НЕ УСКЛАДНЮВАТИ, НЕ ДРАМАТИЗУВАТИ

Наразі у списку порятованих командою – сотні тварин, пернатих, кажанів та навіть рептилій.

Серед них – лось, який вибіг у людне місце під Києвом; лебеді, які вмерзали у кригу на київських озерах.

Скільки кошенят дістали із важкодоступних місць, уже важко й порахувати.

А цього літа Команда рятувальників тварин мала справу навіть із "динозавром", який тероризував кабачкові грядки у жительки села Крушинка Київської області.

"Динозавром" виявилася зголодніла та обезвожена ігуана, яку зоорятівники госпіталізували до ветклініки Київського зоопарку.

Команда рятувальників тварин мала справу навіть із "динозавром"

На щастя, після розголосу, якого набув цей випадок, дуже швидко знайшовся господар рептилії.

Команда намагається передбачити все, що може статися з твариною. Головне, щоб рятівників вчасно повідомили, та щоб люди самі не ускладнювали та не драматизувати ситуацію, в якій опинилася тваринка.

Наприклад, якщо кіт заліз на дерево, варто почекати хоча б годину, а не слізно волати про допомогу.

Так, до речі, вчинила одна киянка, що зателефонувала до зоорятівників і, представившись депутатом, вимагала, щоб до неї приїхали в першу чергу.

Екіпажі команди були в той момент задіяні в інших операціях, і жінку попросили трохи почекати.

За годину її тварина сама злізла з дерева, і так буває часто.

Якщо кіт заліз на дерево, варто почекати хоча б годину, а не слізно волати про допомогу

Чекати за таких умов варто ще й тому, що тварина, сидячи на дереві стомлюється, а це, як не дивно, має позитивний ефект під час порятунку.

– Якщо кіт просидів на дереві менше доби і сильно наляканий, то побачивши людину, що піднімається до нього, може стрибнути з найвищої гілки дерева просто вперед та розбитися.

Передбачити точку його падіння і поставити там страховку досить важко. Коти ж, котрі просиділи на дереві більше доби, вже не такі активні, і їх можна зняти руками, або передбачити місце їх падіння, забезпечити там страховку – натягнути страхувальну сітку чи покривало, – пояснює Любов Кравчук.

Перелік знаряддя, яке може знадобитися зоорятівникові, вражає.

Зрозуміло, що для лазання по деревах, та спецоперацій на воді чи болоті, потрібно все, від спецодягу до плавзасобів.

У рятівників також є все необхідне для висотних та підземних робіт, для вивільнення тварин з бетонних, цегляних або сталевих конструкцій.

Є костюм хімічного захисту, протигази та пристрій для дихання на стисненому повітрі.

Перелік знаряддя, яке може знадобитися зоорятівникові, вражає

Рятівники мають навіть носилки для важкопоранених або сплячих тварин (носилки витримали навіть вагу лося).

Є навіть домкрат, здатний підняти десятитонну вагу, та багато іншого.

Зоорятівники Києва працюють цілодобово, патрулі виїжджають у будь-який район Києва, у разі потреби можуть виїхати на виклик в радіусі 200 кілометрів від міста, але основна їхня сфера уваги – це столиця.

Рятівники працюють не безкоштовно. Виклик, в залежності від складності робіт, може коштувати від 200 до 500 гривень, як зазначено на сайті команди.

Але – і це також зазначено на сайті зоорятівників – якщо господарі не можуть заплатити, або мова йде про безпритульну тварину – рятівники приїдуть безкоштовно і зроблять все, що зможуть для її порятунку.

Що з нею буде далі – про це варто подумати тим небайдужим, хто викликав команду. Рятівники можуть транспортувати поранену тваринку до ветлікарні – але хтось мусить оплатити послуги лікаря.

Оцих котенят діставали з мазуту

Прилаштуванням бездомних тварин зоорятівники теж не займаються, у них вистачає клопоту з рятувальними операціями.

Є ще цілий ряд простих правил, яких слід дотримуватися, тим, хто викликає зоорятівників. Їх можна знайти на сайті команди.

ДОЗВОЛИТИ РЕЄСТРАЦІЮ ДОБРОВІЛЬНИХ РЯТУВАЛЬНИХ ЗАГОНІВ

Звичайно, існування команди було б не можливе без підтримки, яку надають небайдужі громадяни. Найбільший обсяг допомоги надходить у вигляді пожертвувань.

– Коли дуже необхідно щось оплатити, ми просимо про допомогу на нашій сторінці у Facebook і нам присилають кошти на необхідне спорядження чи на лікування тварин, – розповідає Любов Кравчук.

Дуже часто люди нам дарують уже непотрібні їм, але необхідні для нас речі: переноски, спецкостюми, перфоратор.

Тричі нам дарували автомобілі, хоча й один з них потім довелось повернути.

Дуже цінно для нас, коли допомагають з прилаштуванням наших підопічних тварин, але, на жаль, швидкість накопичення тварин в наших квартирах вища, ніж їх прилаштування у нові домівки.

Лисиця з перебитими лапами

Вже зараз рятівники утримують понад 30 котів, біля 10 собак, білку, кілька кажанів та ворон. Тому, якщо у вас є можливість забрати котика чи собаку – можете допомогти команді.

В той час, як основна допомога надходить від людей, міська влада, за словами Любові, зоорятівників не підтримує, але й не заважає.

Коли команда зверталась до офіційної влади з проханням про допомогу, їм роз'яснили, що у місті вже працюють шість комунальних підприємств спрямованих на роботу з тваринами, зокрема КП "Притулок", що відповідає за порятунок, стерилізацію, та повернення тварин у їх природнє середовище.

Враховуючи, що до команди щодоби надходить від 10 до 50 звернень (хоча не на всі доводиться виїжджати), такі послуги є запитаними серед киян, і міській владі варто було б підтримати цю ініціативу.

Як мінімум – дозволити реєстрацію добровільних рятувальних загонів на кшталт команди.

За словами Любові, досі такі загони офіційно не реєструють, тому команда позиціонує себе як незалежне товариство рятівників-добровольців.

Подібна організація існує, до речі, у Харкові. Громадська організація "Порятунок тварин Харків" ставить за мету порятунок тварин із надзвичайних ситуацій і активно співпрацює з місцевою поліцією та МНС, яке вже переадресовує на них всі виклики пов’язані з тваринами.

Віра Мельничук, журналістка, спеціально для УП.Життя

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