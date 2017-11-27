У Запоріжжі жінка викинула з вікна третього поверху 5-місячну дитину

У Запоріжжі 44-річна жінка викинула з вікна третього поверху 5-місячну дитину своєї подруги.

Фото golyak/Depositphotos

Про це у Facebook розповів перший заступник голови Націполіції В'ячеслав Аброськін.

5-місячну дівчинку з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Стан дитини стабільно тяжкий.

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За словами Аброськіна, мати дитини прийшла в гості з малою, а потім вийшла в магазин і залишила немовля під наглядом подруги. Коли воно почало плакати, та викинула його у вікно.

"Жахливий початок ранку. У Запоріжжі жінка, 1973 року народження, викинула у вікно п’ятимісячну дитину. Мати малюка пішла до магазину, в цей час з дитиною знаходилась її подруга. Коли немовля почало плакати, та й вирішила викинути його у вікно з третього поверху. Це жах. Співчуваю батькам", – написав Аброськін.

Відомо, що жінка, яка викинула дитину, була у нетверезому стані.

За даними Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, її затримали. Обставини вчинку втсановлюються.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, п.2 ч. 2 ст.115 Кримінального Кодексу України (Замах на вбивство). Санкцією статті передбачене покарання позбавленням волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення", – йдеться у повідомленні поліції.

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