Київрада просить нардепів заборонити пластикові пакети

На пленарному засіданні Київської міськради депутати попросили Верховну Раду заборонити використання і продаж поліетиленових пакетів.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на прес-службу Київської міської ради.
|Фото: vidomosti-ua
Все почалося з того, що на сайті електронних петиції в Київській міськраді зареєстрували ініціативу щодо заборони використання і продажу одноразових поліетиленових пакетів.
Петицію підтримали на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики.
Втім, законодавство не дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти обіг товарів на своїй території.
Тому питання заборони і продажу поліетиленових пакетів повинна вирішувати держава.
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"Щороку в Україні на 1 людину припадає більше 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного – більше 100 років.
Це призводить до забруднення довкілля, викликає засмічення вулиць, зелених і прибережних зон і водойм", – розповів депутат Київради Костянтин Яловий.
За його словами, через забруднення пластиком довкілля близько 40 країн світу уже прийняли нормативні акти, які забороняють або обмежують використання поліетиленових пакетів.