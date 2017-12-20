Київрада просить нардепів заборонити пластикові пакети

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20 грудня 2017

На пленарному засіданні Київської міськради депутати попросили Верховну Раду заборонити використання і продаж поліетиленових пакетів.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Фото: vidomosti-ua

Все почалося з того, що на сайті електронних петиції в Київській міськраді зареєстрували ініціативу щодо заборони використання і продажу одноразових поліетиленових пакетів.

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Петицію підтримали на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

Втім, законодавство не дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти обіг товарів на своїй території.

Тому питання заборони і продажу поліетиленових пакетів повинна вирішувати держава.

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Київрада звертається до парламенту. Рішення підтримали 85 місцевих депутатів.

"Щороку в Україні на 1 людину припадає більше 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного – більше 100 років.

Це призводить до забруднення довкілля, викликає засмічення вулиць, зелених і прибережних зон і водойм", – розповів депутат Київради Костянтин Яловий.

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За його словами, через забруднення пластиком довкілля близько 40 країн світу уже прийняли нормативні акти, які забороняють або обмежують використання поліетиленових пакетів.


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