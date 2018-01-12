Вступили в силу норми закону про кримінальну відповідальність за домашнє насильство

В Україні вступили в силу норми закону № 2227-VIII.
Вони стосуються зміни переліку обтяжуючих обставин при скоєнні злочину.
Відповідний документ опублікували у "Голосі України", пише 112.ua.
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Відтепер скоєння злочину на грунті статевої приналежності чи в присутності дитини, як і протиправні дії стосовно людини з інвалідністю, людини, яка має психічні розлади, зокрема, недоумство, чи вади розумового розвитку, має обтяжуючі обставини.
Окремий пункт свідчить про те, що злочин стосовно подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, має обтяжуючі обставини.
Відповідні зміни в Кримінально-процесуальний кодекс внесли, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство.
Більшість його норм вступлять в силу через рік після публікації – 11 січня 2019 року.
Нагадаємо, президент підписав закон про домашнє насильство на початку січня.
Також буде створений Єдиний держреєстр випадків домашнього насильства, розроблять програми реабілітації для постраждалих і їхніх кривдників.
Закон чітко прописує, як про домашнє насильство повинні повідомляти медики і вчителі.
Також вводиться терміновий заборонний чи обмежувальний припис.
Закон також передбачає співпрацю служб, які запобігають та протидіють домашньому насильству.
Детальніше про те, що передбачає закон, можна почитати тут.