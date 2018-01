Вчитися забороняється гратися. 7 експертів про гру в освіті

Вже давно і психологам, і вчителям, і батькам зрозуміло, що через гру можна багато чому навчити дитину швидше, ефективніше, ніж в інший спосіб. І, що важливо, без насильства.

Але ця ідея породжує багато запитань:

Чи дійсно в процесі гри дитина вчиться краще? Чи можливо в сучасній освіті обійтися без гри взагалі? Чи може гра взяти на себе всі освітні функції, тобто повністю замінити собою традиційну освіту? Чи існує якась шкода від гри як такої в освітньому процесі? Або від якихось конкретних ігор? Що ж таке гра? І нарешті. Школа майбутнього: вчитися забороняється грати, – де потрібно поставити кому?

Ми спробували розібратися з деякими з них за допомогою наших експертів.

На відміну від минулих опитувань, ми поставили запитання так, щоби експерти відповідали на них однозначно. Але надали їм можливість прокоментувати свої відповіді.

БЕЗ ГРИ НЕМОЖЛИВО, АЛЕ ВОНА НЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Фото Ігор та Ніна Гайдай

НАТАЛІЯ ШУЛЬГА,

професор, заступник директора у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС, головний експерт групи "Освіта. Наука. Інновації" Реанімаційного Пакету Реформ

1. Чи дійсно в процесі гри дитина вчиться краще?

– По-різному.

Елементи гри є дуже важливими в освіті у перші роки життя та у початковій шкільній освіті для формування мотивації та позитивного ставлення до процесу навчання. В старшому віці освіта потребує також інших підходів.

2. Чи можливо в сучасній освіті обійтися без гри взагалі?

– Ні.

Гра є необхідним компонентом і навчання, і розвитку дітей, підлітків, дорослих.

3. Чи може гра взяти на себе всі освітні функції, тобто повністю замінити собою традиційну освіту?

– Ні.

Гра не може замінити інші елементи освітнього процесу, оскільки реальні вміння та навички формуються у інший спосіб.

Також потрібно розуміти, що у масовій базовій освіті, яку фінансує та стандартизує держава, використання гри чи методологій, що не затверджені на державному рівні, є проблематичним та бюрократизованим.

Але все, що виходить поза рамки стандарту, може бути реалізовано в закладах альтернативної або спеціалізованої освіти

4. Чи існує якась шкода від гри як такої в освітньому процесі?..

– Ні.

До тих пір, поки вчитель чітко дає зрозуміти де є гра, а де є реальність.

5. … чи від якихось конкретних ігор?

– Так.

Є шкода від ігор, де агресія, вбивство, злочини, шахрайство потрібні для отримання фінансової чи політичної влади.

Такі ігри без супроводу та роз'яснень дорослих можуть привести до розладу психіки дитини.

6. Ваше визначення, – що ж таке гра?

– Гра – це штучно створена реальність, організована за певними правилами, для досягнення швидких результатів.

7. Школа майбутнього: вчитися забороняється грати, – де б ви поставили кому?

– Некоректне запитання.

Школа майбутнього матиме наступне гасло: "Вчитися та грати дозволяється!"

НЕ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ НИЧЕМ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРОЙ

ЕКАТЕРИНА ЯСЬКО,

психолог, эдуколог, гражданский деятель и социальный предприниматель

1. Действительно ли в процессе игры ребенок обучается лучше?

– Да.

2. Можно ли в современном образовании обойтись без игры вообще?

– Нет.

3. Может ли игра взять на себя все образовательные функции, то есть полностью заменить собой традиционное образование?

– Да.

4. Возможен ли какой-либо вред от игры как таковой в образовательном процессе?

– Мне трудно ответить обобщенно на этот вопрос. Все зависит от контекста и от конкретного ребенка. А также от количества времени, проведенного им в конкретной игре.

5. … или от каких-то конкретных игр?

– Да, от многих компьютерных игр.

Вопрос, по моему мнению, не только и не столько в контенте, сколько во времени, которое дети проводят во взаимодействии с технологиями.

Некоторые компьютерные игры и тренажеры позволяют прекрасно развивать когнитивные навыки, например, аналитическое мышление.

В то же время, если не балансировать их с подвижными играми, страдает физическое и эмоциональное развитие ребенка.

И, конечно, небезопасны игры, построенные на элементах насилия.

6. Ваше определение – что же такое игра?

– Это элемент жизни, когда дети действуют согласно договоренностям, испытывая при этом эмоции, способствующие обучению.

7. Школа будущего: учиться запрещается играть, - где бы вы поставили запятую?

– Конечно, – учиться запрещается, играть!

Для меня жизнь и игра – это почти одно и то же. Маршалл Розенберг предлагал не вовлекаться ни во что, что не является игрой (дословно – Never do anything that isn't play). Я всецело разделяю его подход к жизни.

И я считаю, что учителя, работающие по призванию, если дать им свободу учить без учебника (как бы страшно это ни прозвучало!), найдут пути заинтересовать детей, влюбить и погрузить их в процесс познания Мира, – а это возможно только через игру! – и привести к результату…

Возможно, не сразу к такому, как описано в стандарте. Но в любом случае это будут думающие и ответственные дети.

Потому что игра – это лучшая подруга свободы, а с ней и ответственности.

ШКОЛА БУДУЩЕГО: УЧИТЬСЯ – ЗНАЧИТ ИГРАТЬ

АЛЕКСЕЙ ГРЕКОВ,

частная школа "Афины" (г. Киев), соучредитель и директор по стратегическому развитию

1. Действительно ли в процессе игры ребенок обучается лучше?

– Однозначно да.

Другое дело – чему он обучается. Например, в игре "Учитель лучше знает", в которую любят играть школьные педагоги, ребенок обучается не думать, не высовываться и хорошо угадывать ответ, задуманный учителем.

2. Можно ли в современном образовании обойтись без игры вообще?

– Нет.

3. Может ли игра взять на себя все образовательные функции, то есть полностью заменить собой традиционное образование?

– Да. Традиционное образование есть разновидность обучающей игры.

4. Возможен ли какой-либо вред от игры как таковой в образовательном процессе?

– Вред? А как же! – "Что наша жизнь? – Игра!" – Жить вредно. От жизни умирают.

5. … или от каких-то конкретных игр?

– Да. Игры "Ты начальник – я дурак", "Кто сильнее, тот и прав", "Я научу вас Родину любить" и ещё полсотни таких же – крайне вредны.

6. Ваше определение – что же такое игра?

– Игра – это любая деятельность, в которой явно или неявно заданы правила, соблюдаемые участниками, которые ставят собственные цели и используют различные стратегии и ресурсы для их достижения.

7. Школа будущего: учиться запрещается играть, – где бы вы поставили запятую?

– Нигде. Я бы заменил слово "запрещается" на "значит".

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВЕСЬ ШКОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖНО ЗАПАКОВАТЬ В ИНТЕРЕСНЫЕ ИГРЫ

ИРИНА БРАНИЦКАЯ,

основатель образовательных проектов Papaya school, Papaya camp

1. Действительно ли в процессе игры ребенок обучается лучше?

– Да, конечно.

При условии грамотно подобранных игр ребенок обучается проще и с бОльшим удовольствием.

Если с самого детства процесс познания мира для малыша это одна большая игра, ему будет интересно и дальше познавать мир в игре.

То, что ребенку интересно, он выучит в любом формате. То, что ребенку не интересно, и он не понимает, зачем ему это нужно, – он учить не станет.

2. Можно ли в современном образовании обойтись без игры вообще?

– Можно, конечно.

Многие школы обходятся, и результат мы прекрасно видим – дети не хотят ходить в школу вообще, для них это превращается в пытку.

Но учебный процесс можно геймифицировать и вести преподавание через игру.

3. Может ли игра взять на себя все образовательные функции, то есть полностью заменить собой традиционное образование?

– Может, конечно.

Теоретически весь школьный материал можно запаковать в интересные игры.

Развитие многих навыков можно получить через игры, но я считаю, не очень правильно абсолютно весь процесс превращать в игру.

4. Возможен ли какой-либо вред от игры как таковой в образовательном процессе?

– Да, если сама игра некорректная и провоцирует негативные реакции, выброс агрессии и т.д.

5. … или от каких-то конкретных игр?

– Я не со всеми образовательными играми знакома, но однозначно вредных я не знаю.

6. Ваше определение – что же такое игра?

– Игра – это возможность прожить определенный полезный опыт в комфортных безопасных условиях.

6. Школа будущего: учиться запрещается играть, – где бы вы поставили запятую?

– Предложение так составлено, что ответ однозначный.

Только почему тогда запрещается учиться?

ИГРА – ЭТО МОДЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ

ВЛАДИМИР СПИВАКОВСКИЙ,

президент корпорации "Гранд"

1. Действительно ли в процессе игры ребенок обучается лучше?

– Да.

Потому что в играх всем предусмотрены разные роли, и можно себя во всех них попробовать. Значит, ум работает смекалистее.

А также есть элемент соревновательности, то есть цель. А без цели любое ученье скучно и не плодотворно.

2. Можно ли в современном образовании обойтись без игры вообще?

– Да.

Можно, но не нужно.

3. Может ли игра взять на себя все образовательные функции, то есть полностью заменить собой традиционное образование?

– Нет.

Думаю, правильнее будет 50:50.

4. Возможен ли какой-либо вред от игры как таковой в образовательном процессе?..

– Нет.

Дети всё равно умные, и понимают разницу между игрой и серьезностью обучения.

5. … или от каких-то конкретных игр?

– Нет.

Если имеются в виду не азартные игры, а только учебные.

6. Ваше определение - что же такое игра?

– Игра – это модель тренировки практических умений, доставляющая удовольствие и дающая мотивацию к самосовершенствованию.

7. Школа будущего: учиться запрещается играть, – где бы вы поставили запятую?

– Нигде.

"Вы хотите голодать или обжираться? Ответ: Я хочу питаться нормально."

Мир давно уже не дуален, а многообразен. И школа будущего в многообразии, а не в упрощении. Поэтому для будущего невозможно ставить вопросы по принципу "или-или". А только "и-и".

ВСЕГДА НАДО ПОНИМАТЬ, КАКУЮ ЗАДАЧУ ВЫ РЕШАЕТЕ, ОРГАНИЗУЯ ИГРУ

ВЛАДИМИР НИКИТИН,

доктор культурологии, президент Украинского педагогического клуба, основатель Foundation for future

1. Действительно ли в процессе игры ребенок обучается лучше?

– Да.

Если речь идет именно об обучении, а не о воспитании или, например, об освоении идеальных форм мышления.

2. Можно ли в современном образовании обойтись без игры вообще?

– Нет.

Образовываемся и играем мы всю жизнь.

В детстве и в школе мы осваиваем только некоторые форматы и уровни "играния". Если мы их не освоим, вряд ли сможем освоить социо-культурные или интеллектуальные игры, через которые общество и индивидуум создают или "образуют" себя.

К сожалению, наша педагогика прошла мимо великих книг середины прошлого века про смысл и роль игр в обществе. Это – "Homo ludens" Й.Хейзенги, "Игра в бисер" Г.Гессе и "Играющий человек" Х.Ранера.

Сегодня тема игр стало популярной и появилось много новых книг, но фундамент заложен был в этих (сама тема имеет тысячелетнюю историю).

Распространение обучающих игр-тренингов создало большой рынок услуг, а новые технологии и популярность компьютерных игр сделала тему по-новому актуальной.

Но серьезных исследований крайне мало.

Мы этим занимаемся много лет и провели сотни образовательных и продвигающих игр, а в 2017-м году на основе этого опыта издали книгу "Играющее человечество".

3. Может ли игра взять на себя все образовательные функции, то есть полностью заменить собой традиционное образование?

– Может частично.

Интересно, а где прописаны все образовательные функции? И можно ли представить образование в системном виде, в рамках которого только и уместно говорить о функциях?

В образование еще надо поиграть, чтоб столкнуть разные подходы, парадигмы и представления.

Это помогло бы обществу осознать, что многое в нынешнем образовании уже не имеет смысла, а есть дань традиции.

Одним из таких предрассудков является сведение образования к обучению, а обучения к трансляции знаний в предметной форме…

4. Возможен ли какой-либо вред от игры как таковой в образовательном процессе?

– Да.

Если игра употребляется не к месту или не ко времени.

Чтобы не нанести вред, надо четко понимать инструментальную роль игры, набор игровых форм, их типологию и смысл в образовательном пространстве.

Надо понимать, какую задачу вы решаете, организуя игру.

Например, разделить группу по тому или иному принципу, обсудить или вменить ту или иную норму поведения или процедуру решения задач, вывести человека в пространство незнаемого или организовать групповую рефлексию…

5. … или от каких-то конкретных игр?

– Нет.

Вред может принести педагог, а не игра.

6. Ваше определение – что же такое игра?

– Игра – это свободное исследование возможностей и проявление потенции человека, группы, человечества.

7. Школа будущего: учиться запрещается играть, – где бы вы поставили запятую?

– Нигде, вопрос не корректен.

Принцип "И то, и другое" – базовый принцип образования. Главное, – понимать, что и когда уместно. Образованный человек умеет именно это.

ГРА – ЦЕ СПОСІБ ОТРИМУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ДОБРОВІЛЬНЕ ПОДОЛАННЯ НЕОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЕРЕШКОД

Зізнаюся, що при постановці запитань експертам я зробив невелику маніпуляцію.

Запитуючи про їхнє ставлення до гри, я не пояснював, що я маю на увазі під словом "гра". Ніби за замовчуванням всі ми знаємо, що це таке.

І я був "нагороджений" за цей маленький експеримент. Кожен з експертів, відповідаючи на мої запитання, природним чином розкрив своє персональне неповторне бачення того, що він вкладає в це поняття.

І тільки після цього я просив експерта дати формальне визначення грі.

Показово, що ані у кого, ані з ким визначення не співпали. А воно й не могло бути по-інакшому.

Адже всі феномени, що мають відношення до людини, до людської культури, –- розум, психіка, воля, спілкування, діяльність, творчість, гра тощо – настільки складні, багатогранні, багатопланові, багаторівневі, що вводячи їх формальні визначення, ми виділяємо лише деякі аспекти цих феноменів.

Не применшуючи важливості обраного кожним з експертів аспекту феномена гри, хочу додати своє її визначення.

Отже, гра – це спосіб отримання задоволення від добровільного подолання необов'язкових перешкод.

З цього й мій головний висновок – гра є природним, і тому найефективнішим інструментом освіти. Або точніше – найефективнішим принципом освіти. Причому як в сенсі навчання, так і в сенсі виховання.

Адже будь яку проблему, задачу, навчальне завдання можна перетворити на перешкоду, яку буде цікаво долати. Для цієї діяльності в освіті розвинутих країн навіть є свій термін – "гейміфікація навчання".

Але потрібно відразу зауважити: в деяких іграх, які існують в людському суспільстві, є домішки, які можуть бути дуже небезпечними.

Азартні ігри, тобто ігри, інтерес до яких штучно підігрівається грошима. Ігри, в яких для досягнення мети потрібно робити аморальні й асоціальні дії. Ігри, які засновані на насильстві та викликають агресію. "Ігри, в які грають дорослі люди" (за Еріком Бьорном). Ігри, коли одна з сторін безконтрольно змінює правила, etc. Це все безумовно шкідливі для дітей ігри.

Так звані "гаджетні" ігри, з моєї точки зору, теж як явище частіше за все стають шкідливими в школі. Хоча при правильному ставленні до них, вони можуть бути й навіть корисними (що таке правильне ставлення – це окрема тема).

Хочу зізнатися ще в одній маніпуляції, яку я зробив в спілкуванні з експертами. Я поставив їм не зовсім коректне підсумкове запитання:

– Школа майбутнього: вчитися забороняється грати, – де б ви поставили кому?

Сам я хотів відповісти так: – Вчитися забороняється, грати!

Просто слово "вчитися" тягне за собою шлейф негативних образів – портфелі, набиті підручниками, туга від невідворотності домашніх завдань, зошити, що покреслені червоною ручкою, "Дамоклів меч" оцінки, недосип перед іспитами, цькування одних іншими, туалети, куди страшно заходити поодинці, постійні почуття тривоги та провини. А цього в школі майбутнього бути не може.

Але оскільки ми зараз розуміємо, що питання провокаційне, я підсумував би нашу розмову таким чином:

– Грати це й означає по-справжньому вчитися!

Євген Лапін, співзасновник альтернативної школи "Скворечник", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина romrodinka/Depositphotos