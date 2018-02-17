На Хмельниччині жінка за гроші здала свого сина "в оренду" жебракам

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17 лютого 2018

32-річна жінка з Білогірського району, що на Хмельниччині, віддала свого 4-річного сина жебракувати.

За це вона отримала від "орендаторів" дитини 15 тис. грн, повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області.

У відомстві уточнюють, що всього у цієї жінки троє дітей. І відносно двох старших її вже позбавлено батьківських прав.

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За "оренду" сина вона отримала 15 тис. грн

Той факт, що вона віддала хлопчика стороннім особам для зайняття жебракуванням, жінка навіть підтвердила відповідною розпискою.

Після одержання коштів зловмисницю викрито та затримано. Вирішується питання обрання жінці запобіжного заходу.

Дитину передано представникам соціальних служб, її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

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За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 149 КК (незаконна угода відносно малолітньої дитини).

За цією статтею передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.


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