15% українців дали б російській мові статус державної – соціологи

При тому, що кількість прихильників української мови як єдиної державної постійно зростає, 15% українців – за надання російській мові статусу державної.

Фото eduget.com

Такі результати дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Про українську як єдину державну думає 61% опитаних. Для порівняння – у 2014 році таких було 47%.

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Ще 20% стверджують, що російській можна надати статус офіційної в окремих регіонах.

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Соціологи зауважують, що при постійному зменшенні кількості прихильників надання російській мові державного статусу, зростає кількість прихильників української, як єдиної державної без інших альтернатив.

Найбільше прихильників надання російській будь-якого статусу – в областях Півдня та Сходу.

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Під час опитування 47% учасників заявили, що використовують вдома для спілкування українську мову, 29% – як українську так, і російську, 24% – російську, 1% – іншу мову.

Більше тих, хто використовує вдома винятково українську мову проживають на Заході, Півночі та в Центрі (за винятком Кіровоградської, Сумської областей та Києва).

Тих, хто більше використовує російську більше на Одещині, Харківщині та Донбасі.

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В інших областях використовують обидві мови, як українську, так і російську.

Опитування поводилося серед українців віком від 18 років. Вибіркова сукупність: 30 000 респондентів (по 1200 у кожному регіоні).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%. Терміни проведення: 12-28 грудня 2017 року.