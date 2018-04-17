У КПІ пояснили, що буде замість факультету авіаційних і космічних систем

Київський політехнічний університет реорганізував факультет авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту.

Фото dnvr.kpi.ua

Таким чином університет сподівається покращити матеріальну базу та зменшити управлінський апарат, розповів перший проректор КПІ Юрій Якименко Громадському радіо.

Питаннями, пов’язаними з літакобудування, у КПІ традиційно займався ще механіко-машинобудівний факультет.

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Факультет аерокосмічних систем був створений 25 років тому як спроба відповідним чином розвивати цей напрямок.

"На цьому етапі виявилося, що їм нарізно розвиватися складно, оскільки це потребує об’єднання матеріальної бази", – пояснює Якименко.

Пізніше механіко-машинобудівний факультет став інститутом, на його базі було створено Центр для підготовки фахівців у галузі динаміки і міцності машин.

Тому факультет авіаційних і космічних систем реорганізували в Центр авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту.

"Тепер завдання ставиться таким чином, щоб об’єднати їхні зусилля і щоб вони готували фахівців широкого профілю, як конструкторів, так і експлуатаційників", – зазначає перший проректор.