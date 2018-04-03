Перші, другі страви й перекуси: чим годуватиме пасажирів "Укрзалізниця" у 2018 році

"Укрзалізниця" оголосила один тендер на поставку харчування для пасажирів потягів, а невдовзі оголосить ще один – щоб у поїздах з'явилися гарячі страви.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у прес-службі компанії.

Перший тендер – для "перекусів": снеки, галетне печиво, вафлі, круасани тощо.

Фото: panna.pp.ua

У ньому беруть участь чотири компанії: WOG Retail, "Алюр ЛТД", "Вітмарк-Україна" і ТОВ "Українська оптова торгова компанія", передає Центр транспортних стратегій.

Переможець конкурсу повинен постачати залізниці чай, натуральну та розчинну каву, вершки до неї, кавовий напій, галетне і пісочне печиво, шоколадні та ванільні вафлі, інші кондитерські вироби (круасани, бісквіти, шоколадні батончики), чипси, сухарики, арахіс, сік, мінеральну та солодку вода, цукор, та сніданки у вигляді пакетованої каші.

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Впродовж наступних 10 днів відбудеться оцінка пропозицій постачальників відповідно до тендерної документації.

Другий тендер, який оголосять уже невдовзі, стосується гарячого харчування у поїздах.

Впродовж найближчих двох місяців "Укрзалізниця" планує запустити повноцінне харчування у 2-3 нічних потягах.

Вони будуть пілотними. На них відомство тестуватиме послугу перших та других страв у поїздах впродовж декількох місяців, повідомили у прес-службі компанії.

"Після цього "Укрзалізниця" оголосить тендер на закупівлю такої послуги для всіх нічних поїздів. Так пасажири заздалегідь онлайн або безпосередньо під час поїздки зможуть замовити обрані з меню страви. "Укрзалізниця" передбачить і меню з повноцінним харчування, до якого входитимуть перші, другі страви, закуски тощо", – розповів заступник директора департаменту далекого сполучення Олександр Красноштан.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року в. о. голови правління компанії Євген Кравцов стверджував:

"У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти".

І компот!) У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню-перші страви, сендвічі, снеки, десерти. pic.twitter.com/7RjhEoafDG — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 12 октября 2017 г.

Наприкінці лютого він казав, що харчування у потягах може з'явитися до кінця першого кварталу 2018 року.

"Книги дотиснули, харчування дотиснемо. Мета - вийти у першому кварталі. Фактично зараз у кінці першого кварталу..." – сказав він, зазначивши, що "процес вже йде досить добре".