Соціологи виявили, що Великдень – найпопулярніше свято в Україні

Великдень є найпопулярнішим офіційним святом в Україні. Так вважає 82% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології.

Другим у списку з мінімальним відривом є Різдво – 81%.

Фото: Хуст NEWS

Новий рік люблять трішки менше – 79%. А от Міжнародний жіночий день шанують значно гірше – 45%.

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У списку популярних також християнське свято Трійця (35%) та День Перемоги (31%).

А ось День Незалежності у перелік улюблених включили лише 16% опитаних.

Найменш популярні офіційні свята українців – День захисника України (11%), День міжнародної солідарності трудящих (9%) і День Конституції (5%).

Загалом українці люблять та поважають офіційні свята: лише 3% опитаних не ставляться до яких-небудь офіційних свят як до важливих або улюблених.

Опитування показало, що порівняно з 2017 роком зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленим святом Міжнародний жіночий день (із 49% до 45%) і День Перемоги (із 37% до 31%).

Але збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленим Новий рік (із 76% до 79%) і Трійцю (із 29% до 35%).

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Дослідження КСІМ показує, що жінки поважають релігійні свята та 8 березня більше, ніж чоловіки.

Фото: styler.rbc.ua

Але чоловіки більше за жінок поважають та люблять Новий рік та День захисника України.

Новий рік найбільш популярний серед людей з вищою і середньою спеціальною освітою.

Найбільше тих, хто вважає важливими релігійні свята, у Західному регіоні (Різдво – 93%, Великдень – 92%, Трійцю – 62%), найменше – у Центральному (Різдво – 76%, Великдень - 76%, Трійцю – 27%).

У Південному – 78%, 82%, 28%, а Східному – 78%, 77% та 16%.

Новий рік найбільш популярний на сході (90%), найменш – на заході України (65%).

У центрі новий рік шанують і люблять 84% опитаних, на півдні – 83%.

8 березня користується найменшою популярністю на заході країни (27%), найбільше люблять цей день на сході (60%), центрі (46%) та півдні (57%).

День Перемоги найбільше поважають і люблять у Південному та Східному регіонах (45% і 52% відповідно), найменше – у Західному (12%).

У центрі України його вважають важливим 29% опитаних.

День незалежності України найбільше поважають на заході (24%), найменше – на півдні (9%). У центрі так відповіли 16% опитаних, на сході – 14%.

Новий рік є більш популярним у серед людей 18-39 років (85%).

є більш популярним у серед людей 18-39 років (85%). Міжнародний жіночий день найбільш популярний серед молоді 18-39 років (49%).

найбільш популярний серед молоді 18-39 років (49%). День Перемоги найбільш поважають люди пенсійного віку 60-70+ років (42%).

найбільш поважають люди пенсійного віку 60-70+ років (42%). День незалежності України найбільше поважає молодь (20%), найменше – люди пенсійного віку (11%).

найбільше поважає молодь (20%), найменше – люди пенсійного віку (11%). День захисника України більше поважає молодь (15%) і найменше люди пенсійного віку 60-70+ років (9%).

Київський міжнародний інститут соціології з 09 по 18 лютого 2018 року провів власне опитування громадської думки. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2043 респондентів.

Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території, вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років..

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.