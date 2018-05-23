Без ЗНО і українського паспорта можуть вступити в українські виші діти з Донбасу і Криму

З 4 червня в українських вишах стартує вступна кампанія для випускників-школярів з Криму та непідконтрольних територій Донбасу.

Ця ініціатива триває третій рік поспіль.

Фото: Слово і діло

"4 червня починають роботу освітні центри "Крим це Україна" при 35 вишах, – повідомила представниця фонду "Відкрита політика" Інна Коваль, передає "Інтерфакс-Україна".

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Кримчани можуть приїхати, заповнити освітню декларацію, скласти українську мову та історію України, один профільний предмет і стати студентом українського вишу чи профтехучилища", – сказала вона.

За словами Коваль, для цього не потрібен ні український паспорт, ні результати ЗНО.

"В Криму є російська пропаганда, діти і батьки не мають доступу до інформації в умовах отримання такої освіти, можливості отримувати освіту дистанційно… Цього року діти, які закінчують 9 клас, уже не вчать українську мову та історію України", – додала вона.

Такі ж правила діють для дітей з непідконтрольної частини Донбасу, повідомляє офіційний сайт МОН.

Вступити за спрощеною процедурою таким випускникам можна буде з 4 червня до 28 вересня через освітні центри "Донбас-Україна".

Їх створюють на базі підконтрольних українській владі закладів вищої освіти Донеччини та Луганщини та переміщених вишів.

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Вступати через освітні центри можуть як особи, що не мають українського документу про освіту та сертифікатів ЗНО, так і ті, хто має такий документ та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 року.

У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів.

"Ми сподіваємося, що на період вступу виші зможуть забезпечити студентів з Криму та Донбасу місцями в гуртожитках безкоштовно або за найменшу плату", – сказала в.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Для кримчан та вступників з Донбасу традиційно працюватиме "гаряча лінія", де надаватимуть консультації щодо вступу.

Загальний номер для консультацій - 0 800 504 425.

Номер "гарячої лінії" освітнього центру "Крим-Україна" у Херсоні - 0 800 50 45 70;

Номер "гарячої лінії" освітнього центру "Донбас-Україна" у Краматорську - 0 800 50 45 22 та у Сєвєродонецьку - 0 800 50 45 11.

Усі дзвінки безкоштовні.

Вся інформація по вступній кампанії для кримчан та матеріали для підготовки для іспитів можна знайти на сайті "Доступна освіта".