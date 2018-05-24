ЗНО з української склали більше 300 тисяч людей – УЦОЯО

В Україні завершили ЗНО з української мови та літератури.

Загалом тестування склали 323 407 людей, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Фото: ukr.media

"Це 97% від усіх зареєстрованих", – йдеться у повідомленні.

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38 учасників ЗНО не змогли потрапити у пункт тестування через запізнення, 129 не мали одного з обов'язкових документів.

Нагадаємо, сертифікат ЗНО з української мови та літератури обов'язковий для вступу у заклади вищої освіти.

Ті учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього необхідно впродовж 5 робочих днів з врахуванням дня проведення тестування подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Із завданнями сертифікаційної роботи з української мови і літератури можна ознайомитися в розділі "Предмети ЗНО" на сайті УЦОЯО.

25 травня у цьому ж розділі буде розміщено правильні відповіді на завдання.

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