ЗНО з української склали більше 300 тисяч людей – УЦОЯО

В Україні завершили ЗНО з української мови та літератури.
Загалом тестування склали 323 407 людей, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
|Фото: ukr.media
"Це 97% від усіх зареєстрованих", – йдеться у повідомленні.
38 учасників ЗНО не змогли потрапити у пункт тестування через запізнення, 129 не мали одного з обов'язкових документів.
Нагадаємо, сертифікат ЗНО з української мови та літератури обов'язковий для вступу у заклади вищої освіти.
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Ті учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.
Для цього необхідно впродовж 5 робочих днів з врахуванням дня проведення тестування подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.
Із завданнями сертифікаційної роботи з української мови і літератури можна ознайомитися в розділі "Предмети ЗНО" на сайті УЦОЯО.
25 травня у цьому ж розділі буде розміщено правильні відповіді на завдання.