Опубліковані правильні відповіді ЗНО з української мови та літератури

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді на ЗНО з української мови та літератури.

Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі "Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді".

Фото: УЦОЯО

Поріг "склав/не склав" з української мови і літератури експертна комісія при УЦОЯО визначить до 14 червня.

До 15 червня результати тестування з цього предмету учасники ЗНО побачать на своїх інформаційних сторінках.

Учасникам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, радять скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови, ухвалену на засіданні предметної фахової комісії з української мови при УЦОЯО, оприлюднять в розділі "Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді" 29 травня.

Титульне фото: pingvin.pro