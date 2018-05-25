Опубліковані правильні відповіді ЗНО з української мови та літератури

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25 травня 2018

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді на ЗНО з української мови та літератури.

Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі "Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді".

ВІДПОВІДІ ТУТ

Фото: УЦОЯО

Поріг "склав/не склав" з української мови і літератури експертна комісія при УЦОЯО визначить до 14 червня.

До 15 червня результати тестування з цього предмету учасники ЗНО побачать на своїх інформаційних сторінках.

Учасникам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, радять  скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови, ухвалену на засіданні предметної фахової комісії з української мови при УЦОЯО, оприлюднять  в розділі "Предмети ЗНО/Українська мова і література/Правильні відповіді" 29 травня.

Титульне фото: pingvin.pro
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