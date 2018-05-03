Скільки тепер у потягах "Укрзалізниці" коштуватимуть чай, кава та вода – нововведення

Укрзалізниця зрівняла у вартості всі напої, що продаються у потягах далекого сполучення.

З 10 травня чай, кава, кавові напої та вода коштуватимуть 8 гривень.

Фото: Конкурент

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

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"Ми впевнені, що таке нововведення дасть пасажиру більше свободи у виборі напою. Можна скористатися послугою — сплатити за напій при продажу квитка, а який саме напій вибрати — визначити безпосередньо в поїзді", — прокоментував новацію в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Нагадаємо, у березні "Укрзалізниця" оголосила тендер на поставку харчування для пасажирів потягів, а невдовзі оголосить ще один – щоб у поїздах з'явилися гарячі страви.

Перший тендер – для "перекусів": снеки, галетне печиво, вафлі, круасани тощо. Його виграла компанія ТОВ "АЛЛЮР ЛТД".

Другий тендер, який оголосять уже невдовзі, стосується гарячого харчування у поїздах.

Впродовж найближчих двох місяців "Укрзалізниця" планує запустити повноцінне харчування у 2-3 нічних потягах.

Вони будуть пілотними. На них відомство тестуватиме послугу перших та других страв у поїздах впродовж декількох місяців, повідомили у прес-службі компанії.

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"Після цього "Укрзалізниця" оголосить тендер на закупівлю такої послуги для всіх нічних поїздів. Так пасажири заздалегідь онлайн або безпосередньо під час поїздки зможуть замовити обрані з меню страви. "Укрзалізниця" передбачить і меню з повноцінним харчування, до якого входитимуть перші, другі страви, закуски тощо", – розповів заступник директора департаменту далекого сполучення Олександр Красноштан.