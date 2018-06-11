Uber навчиться визначати, чи твереза людина, яка замовляє таксі

Компанія Uber працює над системою, яка визначатиме, чи твереза людина, ще до того, як до неї приїде таксі.
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Про це пише The Verge.
Штучний інтелект буде визначати, у якому стані людина за кількома факторами:
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Система синхронізуватиметься із додатком Uber і відправлятиме водієві попередження, якщо поведінка клієнта незвична.
Це не означає, що водії Uber будуть відмовлятися від нетверезих пасажирів – до них направлятимуть водіїв, які мають відповідний досвід.
Також нетверезим клієнтам у залежності від їх стану зможуть відмовити у користуванні послугою "Розділити вартість поїздки".
Мета компанії – лише зробити так, щоб і пасажир, і водій відчували себе комфортно.