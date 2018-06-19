Породіллі зможуть зареєструвати дитину та записати її в садок онлайн у пологовому – Петренко

Міністерство юстиції запустило пілотний проект, за яким реєстратори у пологових будинках матимуть планшети і допомагатимуть молодим мамам прямо у палаті оформляти потрібні документи.

Про це у київському Пологовому будинку № 5 розповів профільний міністр Павло Петренко.

"Завдяки планшетам можна буде миттєво направити відомості для проведення невідкладної державної реєстрації малюка та реєстрації місця проживання, подати електронну заявку на отримання допомоги при народженні дитини.

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Навіть записатися в електронну чергу в дитячий садок. І все це - прямо у пологовому", – пообіцяв міністр.

Додав, що свідоцтва про народження формують в електронному вигляді.

Якщо батьки забажають отримати паперовий варіант, можуть зробити це на наступний день в пологовому, замовити доставку кур’єром або особисто відвідати будь-який відділ РАЦС в межах України.

"Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин, буквально, біля ліжка молодої матусі.

Сьогодні ми запустили цей проект у Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах", – сказав очільник Мін’юсту.

Проект з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологовому стартував у серпні 2015 року. Нині ця послуга доступна у 472 пологових по Україні.

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"Цього року дві третини перших документів малюки отримують у пологових", – додав Петренко.