Проти "гомосексуалізму" в українській освіті: звернення франківської міськради

Депутати міськради Івано-Франківська підтримали Звернення до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо неприпустимості пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей в системі освіти України.

Це відбулося на черговій 20-й сесії, пише місцеве видання "Курс" і наводить текст повного звернення.

Фото: КУРС

Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, з великим обуренням сприймаємо спроби нав’язувати українському суспільству антиморальні норми одностатевих пар начебто як прояв природності та гуманізму.

Пропагування державою та окремими політичними силами гомосексуалізму, публічна демонстрація на парадах та спроби впровадити ці норми у виховання дітей зайвий раз збурюють українське суспільство та підсилюють градус суспільної напруги в країні.

На наше глибоке переконання, традиційна сім'я є основоположним осередком суспільства.

У традиційній сім'ї зберігаються і передаються новим поколінням кращі народні традиції, виховується любов до Бога і людини, до свого народу, країни та довкілля, закладаються цінності і норми моралі.

Усвідомлення важливості сім'ї є запорукою побудови здорового суспільства, міцної держави та майбутнього нації.

Ми з великою тривогою сприймаємо спроби нав'язувати нашим дітям під час їхнього навчання у середній школі чуже національному розумінню поняття про природність одностатевих пар, формування у наших дітей думки, що такі пари є одним із різновидів сім'ї.

Зокрема, такі спроби здійснюються під виглядом викладання предмету "Громадянська освіта" та інших підручників, за якими планують навчати дітей з 1-го вересня 2018 року.

Ми солідарні із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій щодо неприпустимості впровадження в шкільну освіту так званої гендерної ідеології – відмінної від поняття рівності прав жінок і чоловіків, а також проведення інших згубних для молодого покоління соціальних експериментів за допомогою антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм.

Українське суспільство не може миритися з тим, що результатом антидискримінаційної експертизи стане знецінення повноцінної сім’ї, батьківства і материнства.

Сьогодні ми вимушені нагадати, що стаття 51 Конституції України визначає шлюб як союз жінки і чоловіка.

Нав'язування дітям поглядів про нібито "природність" одностатевих пар є гріхом перед Богом, суперечить Конституції та законодавству України, підриває засади суспільної моралі, створює величезні ризики як для майбутнього української сім`ї, так і українського суспільства в цілому.

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо: