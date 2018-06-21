Проти "гомосексуалізму" в українській освіті: звернення франківської міськради

Депутати міськради Івано-Франківська підтримали Звернення до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо неприпустимості пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей в системі освіти України.

Це відбулося на черговій 20-й сесії, пише місцеве видання "Курс" і наводить текст повного звернення.

Фото: КУРС

Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, з великим обуренням сприймаємо спроби нав’язувати українському суспільству антиморальні норми одностатевих пар начебто як прояв природності та гуманізму.

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Пропагування державою та окремими політичними силами гомосексуалізму, публічна демонстрація на парадах та спроби впровадити ці норми у виховання дітей зайвий раз збурюють українське суспільство та підсилюють градус суспільної напруги в країні.

На наше глибоке переконання, традиційна сім'я є основоположним осередком суспільства.

У традиційній сім'ї зберігаються і передаються новим поколінням кращі народні традиції, виховується любов до Бога і людини, до свого народу, країни та довкілля, закладаються цінності і норми моралі.

Усвідомлення важливості сім'ї є запорукою побудови здорового суспільства, міцної держави та майбутнього нації.

Ми з великою тривогою сприймаємо спроби нав'язувати нашим дітям під час їхнього навчання у середній школі чуже національному розумінню поняття про природність одностатевих пар, формування у наших дітей думки, що такі пари є одним із різновидів сім'ї.

Зокрема, такі спроби здійснюються під виглядом викладання предмету "Громадянська освіта" та інших підручників, за якими планують навчати дітей з 1-го вересня 2018 року.

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Ми солідарні із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій щодо неприпустимості впровадження в шкільну освіту так званої гендерної ідеології – відмінної від поняття рівності прав жінок і чоловіків, а також проведення інших згубних для молодого покоління соціальних експериментів за допомогою антидискримінаційної експертизи підручників і освітніх програм.

Українське суспільство не може миритися з тим, що результатом антидискримінаційної експертизи стане знецінення повноцінної сім’ї, батьківства і материнства.

Сьогодні ми вимушені нагадати, що стаття 51 Конституції України визначає шлюб як союз жінки і чоловіка.

Нав'язування дітям поглядів про нібито "природність" одностатевих пар є гріхом перед Богом, суперечить Конституції та законодавству України, підриває засади суспільної моралі, створює величезні ризики як для майбутнього української сім`ї, так і українського суспільства в цілому.

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо: