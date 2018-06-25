МОН пояснило основні правила вступу до вишів у 2018 році

З 2 липня в Україні розпочинається вступна кампанія.

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Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За її словами, загальні показники складання тестів цього року знизилися.

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14% випускників не подолали поріг.

"Немає жодного випускника, який набрав би 200 балів з усіх предметів", – зазначила Лілія Гриневич.

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Для вступників до бакалавратури і до магістратури Міністерство освіти і науки України визначає певні правила.

ВСТУП ДО БАКАЛАВРАТУРИ

Вступна кампанія для вступників на бакалавратуру розпочинається з 2 липня – від цієї дати можна реєструвати свої електронні кабінети та завантажувати у них усі необхідні документи.

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Прийом заяв та документів почнеться вже 12 липня.

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За правилами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, вступники на бакалавратуру можуть використати сертифікати ЗНО 2016, 2017 і 2018 років.

Конкурсний бал при вступі складається з суми балів сертифікатів ЗНО, балу атестата та творчих або фізичних конкурсів, яка домножується на ваговий коефіцієнт.

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Ваговий коефіцієнт кожен окремий виш визначає самостійно.

Крім того, до нього ще може додаватися підвищуючий коефіцієнт, який залежить від регіону, звідки вступник, або галузі, яку він обрав.

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Регіональний коефіцієнт у Києві – 1. Тобто якщо вступаєте до Києва – на підвищення коефіцієнту не очікуйте.

На бюджет подавати можна не більше 7 заяв з 4-х спеціальностей.

Втім, кількість заяв на контракт необмежена.

У 2018 році замість творчих конкурсів при вступі на окремі спеціальності запроваджено творчі заліки.

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Для пільгових категорій вступників також є свої правила.

Вони мають подавати документи особисто в паперовій формі.

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ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Цього року вступники до магістратури матимуть скласти єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови, якщо вступають на такі галізі знань, як гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, право, сфера обслуговування, міжнародні відносини.

Цей іспит включатиме 2 блоки: читання і використання мови.

Також вступники на такі спеціальності повинні будуть скласти тест загальних правничих компетентностей, в твуож тест з права.

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Вступники з Криму та Донбасу можуть вступити до українських вишів за спрощеною системою.

Для них прийом документів на вступ до бакалаврату на бюджет триватиме до 20 липня.

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