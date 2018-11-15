Як реагувати, якщо на виклик приїхала "швидка" з п’яним водієм? Висновки одного інциденту

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15 листопада 2018

Як ви відреагуєте, якщо до вас на виклик приїде "швидка" за кермом якої буде нетверезий водій?

Саме такі карети прибули у Миколаєві на місце ДТП, щоб відвезти постраждалих до лікарні.

Відео інциденту розміщено на сторінці Police control в YouTube.

Неадекватну манеру водіння одного з чоловіків помітила патрульна поліція, що здійснювала супровід.

Правоохоронці зупинили карету швидкої допомоги для перевірки. Як з’ясувалось, вміст алкоголю у крові одного з водіїв був майже два проміле, що вдесятеро більше за норму.

Оскільки обидві швидкі виїхали з однієї бази, то перевірили і другого водія, котрий також був в стані алкогольного сп’яніння.

"Я посварився з дружиною, отож і випив перед роботою", – сказав один із водіїв, якого цитує "Укрінформ".

Чоловік також розповів, що мусив маневрувати, тому що "всюди порозставляли ці бордюри".

Як повідомили "Українській правді. Життя" у Міністерстві охорони здоровя цей інцидент стався близько 2-ї години ночі 14 листопада.

Вранці того ж дня Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створив комісію для розгляду всіх обставин цієї події.

У ході засідання комісія вирішила звільнити водіїв за п.7 ст. 40 Кодексу законів про працю – поява на роботі у нетверезому стані.

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"Також видано наказ про оголошення догани завідувачу відділенням №1 Станції швидкої медичної допомоги м. Миколаїв у зв’язку з порушенням дисципліни співробітниками відділення", – повідомили в МОЗ.

Центр екстреної медичної допомоги провів нараду з керівниками структурних підрозділів щодо недопущення подібних випадків.

МОЗ також уточнює, що керівникам усіх підрозділів передали наказ "Про посилення контролю за фізичним та психічним станом працівників чергових змін".

Нагадуємо, що у разі, якщо з вами стався подібний інцидент, то на неналежну роботу медичних служб, зокрема "швидкої", можна поскаржитися

Телефонуйте на "гарячу лінію" МОЗ 0-800-801-333.

А у столиці також на окрему "лінію" у Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 044-489-34-26. 

Туди ж варто повідомляти про конфліктні і надзвичайні ситуації з медичних питань. 
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