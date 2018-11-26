Помер режисер Бернардо Бертолуччі

У віці 78 років у Римі помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Фото Вікіпедія

Видання The Guardian повідомляє, що причиною смерті став рак. Цю інформацію підтвердив представник Бертолуччі.

Чоловік понад 10 років провів у інвалідному візку. У 2003 році йому зробили невдалу операцію видалення міжхребцевої грижі, після якої він так і не зміг стати на ноги.

Світову славу драматургу та кінорежисеру принесли такі фільми як "Останнє танго у Парижі", "Маленький Будда", "Останній імператор", "Мрійники".

Зокрема, його стрічка "Останній імператор" зібрала "Оскарів" у 9 номінаціях, серед яких "Кращий фільм", "Кращий режисер" та "Кращий адаптований сценарій".

У 2014 році Бертолуччі на саміті лауреатів Нобелівської премії нагородили Премією миру за внесок у галузі прав людини.

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