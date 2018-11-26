Помер режисер Бернардо Бертолуччі

У віці 78 років у Римі помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Фото Вікіпедія

Видання The Guardian повідомляє, що причиною смерті став рак. Цю інформацію підтвердив представник Бертолуччі.

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Чоловік понад 10 років провів у інвалідному візку. У 2003 році йому зробили невдалу операцію видалення міжхребцевої грижі, після якої він так і не зміг стати на ноги.

Помер митець у своєму будинку в Римі в оточенні сім'ї.

Світову славу драматургу та кінорежисеру принесли такі фільми як "Останнє танго у Парижі", "Маленький Будда", "Останній імператор", "Мрійники".

Зокрема, його стрічка "Останній імператор" зібрала "Оскарів" у 9 номінаціях, серед яких "Кращий фільм", "Кращий режисер" та "Кращий адаптований сценарій".

Режисер часто звертався до табуйованих тем. У його фільмах зустрічаються сцени гомосексуальності, згвалтування, інцестів, тріолізму.

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У 2014 році Бертолуччі на саміті лауреатів Нобелівської премії нагородили Премією миру за внесок у галузі прав людини.