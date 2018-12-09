ОНОВЛЕНО 14.12.2021

Грудень – час для вибору та прикрашання новорічної ялинки.

Утім, визначитися, яку зелену красуню придбати – не так легко, адже сьогодні ринок пропонує велику кількість варіантів.

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Ялинки можуть бути штучними, зрубаними живими, посадженими у горщик або створеними власноруч.

Пояснюємо, як вибрати і купити дерево, щоб створити собі свято і не нашкодити довкіллю водночас.

Жива чи штучна: яку ялинку краще вибрати?

Штучна ялинка, на перший погляд, має низку переваг.

Ми купуємо її не на один рік, вона "ідеальної форми", пухнаста, із неї не сиплються колючі гілочки, її легко скласти і сховати до наступних свят.

Та й видається штучне деревце більш екологічним – воно роками прикрашає дім, зберігаючи життя справжнім ялинкам.

Утім, не все так просто. Будь-яка ялинка впливає на довкілля: вуглецевий слід живої ялинки 16 кг СО2, штучної – 40 кг СО2 (66% складає сировина, 25% – процес виробництва, а 9% – транспортування).

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Однозначної відповіді на питання, яка ялинка більш екологічна – немає. Та є декілька критеріїв, які допоможуть вам визначитися, яке деревце буде кращим для вас.

Жива ялинка

"Жива ялинка – це екологічний варіант. Наші лісівники заготовляють їх на спеціально відведених плантаціях.

Загальна площа таких плантацій складає 4 тисячі гектарів. Там вирощується 13,7 млн штук ялинок", – запевняють у Держлісагентстві.

Тобто купуючи легальну ялинку у лісгоспі, ви не знищуєте ліс – адже ці деревця спеціально вирощують для новорічних свят.

Утім, якщо після свята ялинку викинути на сміттєзвалище, її карбоновий слід складатиме 16 кг CO2. Та якщо здати дерево на переробку у пункт (прийому ялинок у вашому місті), то карбоновий слід різко зменшується на 80% до 3 кг CO2.

Жива ялинка в горщику

Держлісагентство вважає ялинку в горщику найкращим варіантом.

І справді – ви берете живу ялинку, у якої є шанс на життя і після новорічних свят.

Утім, дерев'йя в горщику можуть не вижити в квартирі.

Штучна ялинка

На перший погляд, екологічніше придбати штучну ялинку. Та вона насправді добряче шкодить довкіллю.

Згідно з даними American Christmas Tree Association (Американської асоціація різдвяних ялинок), щоб врівноважити екологічний вплив штучної ялинки до живої, потрібно користуватись штучною ялинкою хоча би приблизно 4 роки.

Дослідження 2009 року показало, щоб ваш вибір штучної ялинки був дружнім до природи, вам треба нею користуватись більш ніж 20 років.

А щоб економічно виправдати ціну (яка розпочинається від 450 грн), вона має бути у користуванні більше 10-и років.

Однак, орієнтуватись на ці дані складно, тому що шкода від штучної ялинки може відчуватись не лише під час виробництва, але й під час використання, бо може виділяти токсичні речовини, або ж втратити товарний вигляд за 2-3 роки (якщо ялинка неякісна), відповідно, доведеться раніше замінити ялинку.

"Матеріали, з яких виготовляють новорічні ялинки на заводах, можуть бути токсичними.

Крім того, підпалена штучна ялина може навіть отруїти повітря, виділяючи небезпечні канцерогени", – додають в Держлісагентстві.

Та якщо обрати ялинку із матеріалу, який можна переробити, вона потенційно може виправдати своє існування.

Якщо ви визначилися із видом, розповідаємо, як вибирати деревце у кожній із категорій і де легально купити зрубану ялинку.

Зрубана ялинка

Державні лісгоспи заготовляють новорічні ялинки на спеціальних плантаціях або під час рубок формування і оздоровлення лісів.

Такі методи мінімізують шкоду для довкілля, стверджують у Держлісагентстві.

Для новорічних ялинок вирощують такі дерева:

сосна звичайна

сосна палласа (кримська)

ялина європейська (смерека)

ялиця біла (піхта).

Тому, якщо хочете живе гілля, краще купувати офіційно, щоб ви були впевнені, що недобросовісні продавці цю ялинку зрубали просто так у лісі.

Фото: zz.te.ua

Щоб не сильно нашкодити лісу, Держлісагенство на площі близько 5 тисяч гектарів має плантації новорічних ялинок. Там ростуть 15 млн хвойних дерев різних порід та віку.

Щороку в грудні проводять рубки в загущених молодняках, де без шкоди для лісу можна відсортувати близько мільйона новорічних ялинок.

Вирощені дерева, заплановані для продажу, заготовлюють під замовлення покупців.

Такі ялинки можна купити легально.

Ціна зрубаної ялинки

Середня ціна ялинок у 2020 році становила 75 гривень за погонний метр.

Цьогоріч дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ, повідомили у Держлісагентстві в коментарі "УП. Життя" .

Ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою.

Де купити легально

Ялинки поштучно продаватимуть на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.

Про офіційні місця продажу та про ціни зазвичай повідомляють на сайтах міських рад та обласних управлінь лісомисливського господарства.

Актуальні адреси точок продажу ялинок можна дізнатися також на сайті Держлісагентства.

Станом на 13 грудня інформацію на 2021 рік ще не оновили, але у Держлісагентстві запевняють, що дані суттєво не відрізнятимуться, і їх незабаром опублікують.

Ялинки можна також придбати у місцевих лісгоспах.

Там ціна буде удвічі-утричі нижчою, ніж на ялинкових базарах.

Базари запрацюють з 15 грудня.

Як перевірити легальність ялинки?

"Коли купуєте живу ялинку, обов’язково перевіряйте її легальність", – просять у держлісагентстві.

Новорічні ялинки маркуватимуть:

самоклейними етикетками;

пластмасовими бирками-стяжками.

Фото: Держлісагентство

Вони розриваються при спробі зняття, тому повторно етикетки використати не зможуть. Ці маркування мають індивідуальний номер та штрих-код, він є в Системі електронного обліку деревини.

Бирка зі штрих-кодом містить інформацію про походження ялинки: місце заготівлі, назву лісозаготівельника та його підпорядкування.

Щоб перевірити походження ялинки, введіть номер, прикріплений до ялинки, на цьому сайті.

Або скачайте додаток з Play Market (скачати тут). Туди треба вводити лише номер, без серії.

Немає в базі – подумайте, чи таку ялинку варто купувати. Ймовірно, її зрубали нелегально.

Жива ялинка в горщику

"Живі" ялинки в горщиках – новорічний тренд останніх років.

Вони дозволяють відчути хвойний аромат, який створить неймовірну атмосферу свята.

Фото: ofdesign.net

Таку ялинку після свят можна висадити на вулиці, й вона тішитиме око ще багато років.

Виконавчий директор Національного екологічного центру України Віталій Шаравара радить: якщо додому таки хочеться ялинку і у вас є фінансова можливість, придивіться все-таки до живих дерев у горщиках, які можна потім висадити і допомогти природі, не шкодячи їй. Адже ялинка росте не більше 10 см в рік. Деревце до 1,5 м росло 15 років.

Однак не всі знають, як правильно обрати таку ялинку, та – найголовніше – як нею опікуватися у період свят, щоб зберегти до висадки.

Ці тонкощі пояснює Ірина Миронова, консультантка з питань екологічного менеджменту і стратегії, енергоеффективності та корпоративної соціальної відповідальності Всесвітнього фонду природи WWF.

Якщо хочете придбати пухнасту красуню в горщику, поцікавтеся цим у найближчого лісгоспу.

Також живі ялинки в горщиках продаються на всіх новорічних ярмарках, у торгових центрах і лісництвах.

Деревце коштує від 150 гривень до декількох тисяч – все залежить від його висоти.

Дендрологи не радять купувати ялинку вищу за 80 см, адже більші рослини важко приживаються після пересадки.

Зверніть увагу на сорт дерева. Найлегше доглядати за ялинкою звичайною, ялицею та ялиною канадською Конікою.

На ялинці обов'язково має бути пластиковий чип зі штрих-кодом – за ним можна перевірити її походження на сайтах Держлісагентства або на yalinka.info

Також ялинку в горщику можна орендувати. Таку послугу пропонує Центр альтернативного озеленення Києва.

Доставка та оренда деревця коштуватиме 1500 грн.

Згодом ці ялинки висаджують, зокрема, на території державних установ.

У Центрі радять бережно ставитися до орендованих ялинок, оскільки, за їхньою статистикою, третина дерев після новорічних свят не виживає. Часто причина у поганому догляді та не належних умовах утримання рослини.

Фото ofdesign.net

Як доглядати за еко-ялинкою вдома

Щоб хвоя не постраждала від сухого повітря чи перепаду температур, декілька днів потримайте її в прохолодному приміщенні без яскравого світла, наприклад, накритою на балконі.

У кімнаті оберіть місце якнайдалі від опалювальних пристроїв.

Не забувайте поливати і обприскувати рослину водою кімнатної температури двічі на тиждень .

Якщо поруч з ялинкою поставити зволожувач повітря чи резервуар з водою, їй буде комфортно.

Прикрасити деревце можна легкими іграшками, щоб не травмувати і не обтяжувати гілочки.

Ідеальний варіант – handmade-іграшки з шишок, горіхів, пряників і сушених фруктів.

Після свят винесіть ялинку на балкон чи в інше прохолодне приміщення, до весни. У березні-квітні дерево можна висадити в лісі, парку чи на власному подвір'ї.

Штучна ялинка

Якщо ви таки вирішили придбати штучну ялинку, блогерка та експертка з питання поводження з відходами Діана Попфалуші розповіла для "УП. Життя", на які характеристики деревця треба зважати, щоб не помилитися у виборі.

Розмір дерева

Штучну ялинку, на відміну від живого дерева, ви не зможете відрегулювати після придбання. Якщо у вас невелика кімната, то не варто обирати дерево, що займатиме половину її площі.

Тип конструкції

За типом конструкції ялинки бувають збірні і складні.

Збірна конструкція говорить сама за себе: дерево збирається шарами чи то ярусами.

Вони нанизуються на каркас, після чого закріплюються на підставці. Серед переваг варто виділити зручність (яруси просто розбираються, їх можна скласти один на один у коробку та зберігати до наступного сезону), вони легко збираються у форму ялинки, доволі стабільні та можуть довго служити.

Ялинки зі складною конструкцією потребують більше навичок у монтуванні, бо збираються шляхом кріплення "гілок" шарнірами до каркасу.

Перевагою можна назвати часто нижчу ціну та більшу стабільність. Недоліки: потреба у більшій кількості місця для зберігання; також при неправильному монтуванні виріб може розпастися.

Підставка

Підставка має бути стабільною, не хиткою, добре витримувати навантаження дерева та майбутнього декору. Від неї залежить безпека свята, бо саме підставка відповідає за те, що ялинка не перекинеться. Якщо вона нестабільна у магазині, то варіант не купувати її – очевидний. Найбільш надійними є хрестоподібні підставки, найменш – круглі.

Щодо матеріалів – найстабільнішими будуть металеві та дерев’яні, гірші за якістю – пластикові.

Звертайте увагу на матеріал

Існує три типи ялинок за видом матеріалів: литі, з ПВХ (полівінілхлорид, різновид пластику) та з волосіні.

Ялинки з ПВХ будуть дешевшими. Вони формуються шляхом сплітання тонких пластикових голок з полівінілхлориду та металевого дроту. Також вони менш вогнетривкі та надійні, можуть обсипатись.

Лайфхак. Якість голок можна перевірити, просто провівши по них рукою: якщо голки сильно приминаються і втрачають пружність під впливом вашої руки, тоді таку ялинку обирати не варто, бо вона швидко втратить форму.

Інша ж небезпека нестабільності – металеві дроти. Якщо їх видно на ялинці, це може означати, що дерево швидко обсиплеться і втратить форму. Легенько відігніть гілку та відпустіть її: якщо вона повернеться у попереднє положення, то це хороша конструкція, якщо ні – не купуйте це дерево.

У ялинки з волосіні голки довгі і щільні. Утім, такі ялинки не можна назвати стійкими до займання. Цей матеріал часто комбінують з ПВХ.

Литі ялинки є найбільш якісними і довговічними, їх виготовляють із поліетилену, кожна гілочка відливається у спеціальній формі. Це надає ялинці пухкості та правдоподібності. Але за цю "справжінять" доведеться заплатити більше.

Перевірте сертифікат якості ялинки

Неякісне деревце при кімнатній температурі може виділяти токсичні речовини.

Ялинка повинна мати сертифікат якості, де має бути зазначено, що у складі виробу відсутні формальдегіди, метилен, ацетон та різного роду смоли.

Перевірте виріб на вогнетривкість: це має бути зазначено на опакованні дерева. Переконайтесь, що ялинка, яку ви обираєте, не є легкозаймистою.

Якщо ж на пакованні штучного дерева такого не зазначено, варто шукати далі.

"Маю невеликий, але простий лайфхак, аби зразу виключити з вашого вибору потенційно небезпечне дерево: понюхайте ялинку. Якщо вона вже в магазині має неприємний хімічний запах, то у вашій домівці вона його не втратить.

Більше того, він може додатково посилитись, особливо якщо ви поставите її недалеко від джерела опалення або ж повісите електричні гірлянди, що нагріватимуть дерево і хімікати ще швидше потраплятимуть у повітря", – радить експертка.

Зважайте на виробника

Найкраще обирати українські дерева – так ви підтримаєте локального виробника та зменшите вуглецевий слід від транспортування.

Якщо ж українські ялинки вас не влаштовують, придивіться до європейських.

Вибір за вами. Лиш майте на увазі, що ялинки можуть мати шкідливий склад.

Якщо вам не байдуже довкілля, обирайте ялинки, які піддаються переробці. Це має бути вказано у паспорті до товару чи інструкції.

Якщо ви таки хочете придбати штучну ялинку, виконавчий директор Національного екологічного центру України Віталій Шаравара радить обирати деревце з якісних матеріалів.

Надто дешеві ялинки обирати не варто. Зазвичай їх не переробляють, вони довго не служать і засмічують довкілля.

Які ялинки можна здати на переробку?

"На 99,9% готуйтесь, що свою штучну ялинку ви викинете на полігон. Чому? Тому що полівінілхлорид, пластик, з якого виготовляють більшість ялинок, має маркування 3 та не піддається переробці", – пояснює експертка.

Штучна хвоя не піддається переробці тим більше, тому що не має маркування взагалі.

Ви можете спробувати:

знайти штучну ялинку, де пластиковий каркас чи стійка матимуть маркування 5 – поліпропілен – тоді після завершення строку служби ці елементи можна здати на переробку

розібрати ялинку на частинки і здати на переробку металеві чи дерев’яні елементи дерева (якщо такі є).

"Саме тому, обираючи штучну ялинку, зупиніться на максимально якісному виробі, що прослужить вам не менше 10-и років", – радить експертка.

Новорічна ялинка своїми руками. Ідеї

Ялинка з обгорткового паперу Ялинка з драбини Ялинка зі штатива Ялинка з клубків ниток Ялинка з книжок Ялинка з винних корків Ялинка-напівплакат Ялинка з іграшок та мотузки Ялинка з гілочок Ялинка з гірлянд

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