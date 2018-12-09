Зрубана ялинка, жива у горщику, штучна чи створена власноруч – ціна новорічних дерев, де купити легально і на що звертати увагу

Ще кілька тижнів – і ми почнемо прикрашати у своїх домівках новорічні ялинки.

Вони можуть бути зрубаними живими, посадженими у горщик або створеними власноруч.

Пояснюємо, як вибирати і купити ялинку або створити її власноруч.

ЗРУБАНА ЯЛИНКА

Державні лісгоспи заготовляють новорічні ялинки на спеціальних плантаціях або під час рубок формування і оздоровлення лісів.

За повідомленням Держлісагенства, такі методи мінімізують шкоду для довкілля.

Для новорічних ялинок вирощують такі дерева:

сосна звичайна

сосна палласа (кримська)

ялина європейська (смерека)

ялиця біла (піхта).

Тому, якщо хочете живе гілля, краще купувати офіційно, щоб ви були впевнені, що недобросовісні продавці цю ялинку зрубали просто так у лісі.

Фото: zz.te.ua

Щоб не сильно нашкодити лісу, Держлісагенство на площі близько 5 тисяч гектарів має плантації новорічних ялинок. Там ростуть 15 млн хвойних дерев різних порід та віку.

Щороку в грудні проводять рубки в загущених молодняках, де без шкоди для лісу можна відсортувати близько мільйона новорічних ялинок.

Цього року лісогоспи планують продати 500 тисяч новорічних ялинок.

Вирощені дерева, заплановані для продажу, заготовлюють під замовлення покупців.

ЦІНА ЗРУБАНОЇ ЯЛИНКИ

Ціни залишаються в середньому на рівні минулого року, запевняє Держлісагенство.

Середня ціна при купівлі ялинок у державних лісгоспах – 60-70 грн за погонний метр.

ДЕ КУПИТИ ЛЕГАЛЬНО

Ви можете зайти на сайти обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів.

Там є перелік місць продажу ялинок та вказані ціни.

Можете купувати ялинки прямо у державних лісгоспах.

Держлісагенство обіцяє, що це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах.

Лісгоспи продаватимуть ялинки поштучно на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів.

НА ЯКЕ МАРКУВАННЯ ДИВИТИСЯ

Новорічні ялинки маркуватимуть:

самоклейними етикетками;

пластмасовими бирками-стяжками.

Фото: Держлісагентство

Вони розриваються при спробі зняття, тому повторно етикетки використати не зможуть. Ці маркування мають індивідуальний номер та штрих-код, він є в Системі електронного обліку деревини.

Туди вносять дані щодо постачальника, його підпорядкованості та форми власності.

Щоб перевірити походження ялинки, введіть номер, прикріплений до ялинки, на цьому сайті.

Або скачайте додаток з Play Market (скачати тут). Туди треба вводити лише номер, без серії.

Немає в базі – подумайте, чи таку ялинку варто купувати. Ймовірно, її зрубали нелегально.

ЖИВА ЯЛИНКА В ГОРЩИКУ

"Живі" ялинки в горщиках – новорічний тренд останніх років.

Вони дозволяють відчути хвойний аромат, який створить неймовірну атмосферу свята, та водночас не зашкодить довкіллю і збереже ліс.

Фото: ofdesign.net

Таку ялинку після свят можна висадити на вулиці, й вона тішитиме око ще багато років.

Однак не всі знають, як правильно обрати таку ялинку, та – найголовніше – як нею опікуватися у період свят, щоб зберегти до висадки.

Ці тонкощі пояснює Ірина Миронова, консультант з питань екологічного менеджменту і стратегії, енергоеффективності та корпоративної соціальної відповідальності Всесвітнього фонду природи WWF.

Якщо хочете придбати пухнасту красуню в горщику, поцікавтеся цим у найближчого лісгоспу. Ряд цих підприємств їх продають.

Також живі ялинки в горщиках продаються на всіх новорічних ярмарках, у торгових центрах і лісництвах.

Деревце коштує від 150 гривень до декількох тисяч – все залежить від його висоти.

Дендрологи не радять купувати ялинку вищу за 80 см, адже більші рослини важко приживаються після пересадки.

Зверніть увагу на сорт дерева. Найлегше доглядати за ялинкою звичайною, ялицею та ялиною канадською Конікою.

Фото ofdesign.net

На ялинці обов'язково має бути пластиковий чип зі штрих-кодом – за ним можна перевірити її походження на сайтах Держлісагентства або на yalinka.info

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ЕКО-ЯЛИНКОЮ ВДОМА

Щоб хвоя не постраждала від сухого повітря чи перепаду температур, декілька днів потримайте її в прохолодному приміщенні без яскравого світла, наприклад, накритою на балконі.

В кімнаті оберіть місце якнайдалі від опалювальних пристроїв.

Не забувайте поливати і обприскувати рослину водою кімнатної температури двічі на тиждень .

Якщо поруч з ялинкою поставити зворожувач повітря чи резервуар з водою, їй буде комфортно.

Прикрасити деревце можна легкими іграшками, щоб не травмувати і не обтяжувати гілочки.

Ідеальний варіант – handmade-іграшки з шишок, горіхів, пряників і сушених фруктів.

Після свят винесіть ялинку на балкон чи в інше прохолодне приміщення, до весни. У березні-квітні дерево можна висадити в лісі, парку чи на власному подвір'ї.

ШТУЧНА ЯЛИНКА

Штучна ялинка теж має ряд своїх переваг.

Ми купуємо її не на один рік, вона "ідеальної форми", пухнаста, не сиплються колючі гілочки, як із живої, її легко скласти і легко сховати до наступних свят.

Ціни на такі ялинки коливаються. Можна купити дешеву метрову за 200 гривень, а можна – за 6 000.

На ціну впливає ряд показників: наскільки вона пишна, з яких матеріалів, чи гіпоалергенна, як швидко вицвіте її колір тощо.

Вибір за вами. Лиш майте на увазі, що ялинки можуть мати шкідливий склад, і такі штучні деревця зазвичай роблять з ПВХ. Це різновид пластику, з якого виготовляють штучні ялинки.

Неякісне деревце при кімнатній температурі може виділяти токсичні речовини.

Але якщо ви таки хочете придбати штучну ялинку, виконавчий директор Національного екологічного центру України Віталій Шаравара радить обирати деревце з якісних матеріалів.

Подивіться в магазині на документи. Перевірте, чи має товар сертифікацію і яку.

Якщо вам небайдуже довкілля, обирайте ялинки, які піддаються переробці. Це має бути вказано у паспорті до товару чи інструкції. Там же вказано, з яких матеріалів зроблений товар.

Надто дешеві ялинки обирати не варто. Зазвичай їх не переробляють, вони довго не служать і засмічують довкілля.

Щоб бути еко-френдлі, вам слід хоча б 3-5 років користуватися однією штучною ялинкою, радить A.C.T.A. яка представляє виробників.

А дослідження 2009 року показало, щоб ваш вибір штучної ялинки був дружнім до природи, вам треба нею користуватись більш ніж 20 років.

Віталій Шаравара радить: якщо додому таки хочеться ялинку і у вас є фінансова можливість, придивіться все-таки до живих дерев у горщиках, які можна потім висадити і допомогти природі, не шкодячи їй. Адже ялинка росте не більше 10 см в рік. Деревце до 1,5 м росло 15 років.

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА СВОЇМИ РУКАМИ. ІДЕЇ Ялинка з обгорткового паперу (інструкція)

Ялинка з драбини

Ялинка з штатива

Ялинка з клубків ниток

Ялинка з книжок

Ялинка з винних корків

Ялинка з іграшок та мотузка/шпагата

Ялинка з гілочок

Ялинка з броколі та моркви з томатами

Ялинка з гірлянд

Титульне фото: PavelTalashov/Depositphotos