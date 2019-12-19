5 помилок, яких ми припускаємося при виборі ялинки

Тут є декілька нюансів.

Якщо ви раніше купляли ялинки на стихійному ринку, не питали документи у продавця і не звертали увагу на чіп чи штрих-код, то так, в цьому разі вибір штучної ялинки дійсно допоможе зберегти ліс.

Але зазвичай, ялинки продають лісові господарства. Це приблизно як: одні фермери вирощують картоплю, а інші – ялинки.

Тобто нині у вас є можливість купити ялинку, яка була вирощена спеціально, з метою подарувати вам відчуття свята.