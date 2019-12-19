5 помилок, яких ми припускаємося при виборі ялинки

Кожного року тисячі родин заносять її з холоду й одразу вся кімната наповнюється ароматом лісу.
У захваті всі: від дітлахів до котів, які планують щорічну акцію повалення ялинки.
Саме з цим запахом для багатьох приходить відчуття свята. Як раніше, в дитинстві, коли мало хто знав про штучні ялинки, а про екологію не говорили взагалі.
Тепер більшість з нас стоять перед вибором – штучна чи жива.
У голові безліч питань: наскільки екологічна штучна ялинка, чи справді жива – це злочин, і чи варте взагалі свято зрубленого дерева.
Ось 5 помилок-пасток у які ми потрапляємо, коли обираємо ялинку.
Штучна ялинка допоможе зберегти ліс
Тут є декілька нюансів.
Якщо ви раніше купляли ялинки на стихійному ринку, не питали документи у продавця і не звертали увагу на чіп чи штрих-код, то так, в цьому разі вибір штучної ялинки дійсно допоможе зберегти ліс.
Але зазвичай, ялинки продають лісові господарства. Це приблизно як: одні фермери вирощують картоплю, а інші – ялинки.
Тобто нині у вас є можливість купити ялинку, яка була вирощена спеціально, з метою подарувати вам відчуття свята.
Краще не купувати ялинки взагалі, тоді ліси стоятимуть зелені
Повертаємося до попередньої ситуації. Якщо ви купували ялинку, яку продавали незаконно, то ви підтримували браконьєрство і вирубку лісів.
Якщо ви купували ялинку, яка легально потрапила до магазину, то ви підтримували українську економіку: були створені робочі місця, відраховані податки.
Лісове господарство вирощувало ялинку саме з метою її продажу.
Штучна ялинка – найкраще для екології
Це небезпечна пастка. Здається, що все правильно: ялинки у лісі, свято у хаті. Всі щасливі.
Згідно з даними організації Carbon Trust, штучні ялинки лишають по собі зовсім неекологічний слід.
Карбоновий слід CO2 (об’єм вуглекислого газу, який було витрачено на виготовлення ялинки) досягає 40 кг (що у 10 разів більше, ніж від живої ялинки, яку спалили). Дві третини – це матеріали ялинки, одна третина – саме виробництво.
Дані карбонового сліду про транспортування такої ялинки з Китаю до України відсутні, але вони будуть чималими (приблизно можна підрахувати на карбоновому калькуляторі).
ГО "Україна без сміття" на своїй сторінці у соцмережах поділилася інформацією, що штучні ялинки у нашій країні не підлягають переробці. Вона залишатиметься на сміттєзвалищі близько 400 років.
Портал Ресурс повідомляє, що деякі європейськи країни взагалі планують відмовитися від продажу і використання штучних ялинок. А WWF і Greenpeace закликають не купляти штучну ялинку, якщо ви цього ще не зробили.
Якщо ж ви вже є власником такої ялинки, то пам’ятайте, що використовувати її потрібно не менше 10 років.
Тепер я все знаю і буду купувати тільки живі дерева із штрих-кодом
Треба віддати належне, лісничий бізнес на ялинках доволі екологічний. Вони не забруднюють землю добривами, якийсь час ялинки виробляють кисень, це не вирубування зелених насаджень, і ви підтримуєте вітчизняного виробника.
Але, на жаль, жива ялинка після свята несе не менші, а подекуди й більше небезпеки, ніж штучна.
Якщо після свята ялинку викинути на сміттєзвалище, то її карбоновий слід складатиме 16 кг CO2. Дерево буде розкладатися і виділяти метан, який у свою чергу створює озонові дірки.
Але, якщо здати ялинку на переробку (перевірте чи є пункт переробки ялинок у вашому місті), або спалити, або подрібнити і використовувати як компост, то карбоновий слід різко зменшується на 80% до 3 кг CO2.
Також візьміть на озброєння метод США. Там департаменти рибальства і природокористування просять американців не знищувати різдвяні ялинки, що засохли, а збирають їх і кидають в озера.
Сухі рештки свят створюють так звані рифи, у яких можуть ховатися мальки, аби їх не з'їли великі риби, відтворюють рельєф озера, зіпсований людською діяльністю, а також стимулюють ріст водоростей і рятують екосистему озер в цілому.
Я куплю ялинку у горщику. Тепер я не тільки зберігаю природу, а ще й допомагаю їй
Здавалося, куди вже краще. Але у ялинки в горщику – свої переваги та недоліки.
Звісно, є ймовірність, що після свят ялинка проживе у вас всю зиму, а весною ви посадите її у себе на дачі, у парку чи лісі.
Є ймовірність, що вона там приживеться і буде рости. Але така ймовірність невелика. Бо, по-перше, краще не тримати такі ялинку довго у кімнаті, їм потрібна прохолода. А по-друге, треба врахувати ґрунт, вологість і затінок у тому місці, де ви плануєте її висаджувати.
Скоріш за все, ефект від ялинки у горщику буде приблизно такий самий, як від ялинки від лісгоспу. Але якщо ви готові зробити собі виклик, чому б і ні.
ЩО Ж РОБИТИ З ЯЛИНКОЮ ДО СВЯТА?
Давайте підсумуємо:
1. Якщо у вас вже є штучна ялинка, то використовуйте її якомога довше.
2. Якщо ви збираєтесь купити живу ялинку, то зверніть увагу на маркування. Чи легальна ваша ялинка, можна дізнатися за штрих-кодом, номером автомобіля, що продає ялинки, за номером накладної, яку можна спитати у продавця (ТТН), за номером лісорубного квитка.
Просто введіть номер на сайті open.ukrforest.com або встановіть додаток на телефон Ялинка.info.
Наявність маркування – це також гарантія, що ялинка з безпечного місця, а не, наприклад, з Чорнобильської зони.
3. Якщо ви хочете спробувати свої сили і придбати ялинку у горщику, то ознайомтесь з порадами догляду за такою ялинкою у продавця чи в інтернеті.
4. Якщо вам достатньо гілок від ялинки, аби отримати святковий настрій, то ви не тільки економите гроші, а ще й зменшуєте шкоду від вирубки повноцінного дерева.
5. Ялинкою можуть слугувати предмети декору. У мережі ви легко знайдете варіанти як зробити ялинку з книг, дерева, ниток тощо.
6. Не забудьте про утилізацію і не викидайте дерево на смітник.
7. Якщо ви все ще переживаєте про карбоновий слід, ви можете компенсувати його тим, що на декілька днів відмовитесь від автомобіля на користь громадського транспорту, або невеликі відстані ходити пішки.
Так чи інакше, однією ялинкою екологічну ситуацію змінити не вдасться. Але з таких маленьких відповідальних кроків і складається життя.
Раїса Мірошник, спеціально для УП.Життя
Всі світлини Depositphotos
Вас також може зацікавити:
Новорічні ялинки-2020: де купити легальну та штрафи за незаконну
Новорічна ялинка: зрубана, штучна, жива у горшку. Яку купити і як вибрати
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.