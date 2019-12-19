5 помилок, яких ми припускаємося при виборі ялинки

Це небезпечна пастка. Здається, що все правильно: ялинки у лісі, свято у хаті. Всі щасливі.

Згідно з даними організації Carbon Trust, штучні ялинки лишають по собі зовсім неекологічний слід.

Карбоновий слід CO2 (об’єм вуглекислого газу, який було витрачено на виготовлення ялинки) досягає 40 кг (що у 10 разів більше, ніж від живої ялинки, яку спалили). Дві третини – це матеріали ялинки, одна третина – саме виробництво.

Дані карбонового сліду про транспортування такої ялинки з Китаю до України відсутні, але вони будуть чималими (приблизно можна підрахувати на карбоновому калькуляторі).

ГО "Україна без сміття" на своїй сторінці у соцмережах поділилася інформацією, що штучні ялинки у нашій країні не підлягають переробці. Вона залишатиметься на сміттєзвалищі близько 400 років.

Портал Ресурс повідомляє, що деякі європейськи країни взагалі планують відмовитися від продажу і використання штучних ялинок. А WWF і Greenpeace закликають не купляти штучну ялинку, якщо ви цього ще не зробили.

Якщо ж ви вже є власником такої ялинки, то пам’ятайте, що використовувати її потрібно не менше 10 років.