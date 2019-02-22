Мами домоглися, щоб поліклініки облаштували місця під дитячі візочки. Судове рішення

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22 лютого 2019

У полікліники та амбулаторії міста Києва мають забезпечити доступ до відвідування пацієнтам з дитячими візочками.

Якщо вас не пускають або нема де лишити дитячий візок, то візьміть на озброєння судове рішення, якого домоглися мами спільноти "Київ дружній до батьків та малюків".

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Вони подали позов про визнання протиправним та скасування заборони заходити із дитячими візочками у центри первинної медико-санітарної допомоги Голосіївського, Святошинського та Дарницького районів столиці.

7 лютого 2019 року адміністративний апеляційний суд міста Києва частково задовольнив вимоги батьків.

Було вирішено зобов’язати Київську міську раду облаштувати майданчики для візків біля амбулаторій Святошинського та Дарницького районів.

Водночас суд дозволив не облаштовувати місця для розміщення візочків усередині амбулаторій, пише Центр інформації про права людини.

Раніше, окружний адміністративний суд міста Києва не визнав дії лікарень Києва, які забороняли заходити до закладу з візочками дискримінаційними.

Тоді юристка позивачів Юлія Науменко зазначила:

"Якщо ж Україна не буде вважати це дискримінацією, не буде визнавати такі дії незаконними й вони продовжуватимуться, в подальшому будемо звертатися до Європейського суду з прав людини".

Юристка наголошує, що медичні заклади мають гарантувати доступ до медичних послуг всім без дискримінацій.

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