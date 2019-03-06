Жінки на 8 березня хочуть турботи та уваги вдвічі більше, ніж чоловіки готові їх дарувати: опитування

12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.

Водночас, лише 6% чоловіків планують такі подарунки.

12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.

Фото EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року.

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Цікаво, що кількість жінок, які бажали б отримати турботу і увагу, з 2018 року зросла з 6% до 12% (похибка для 2% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%).

6 подарунків, які хотіли б отримати жінки:

квіти (23% хочуть отримати)

турбота й увага (12%)

ювелірні прикраси (7%)

туалетна вода чи парфуми (6%)

романтична вечеря (5%)

гроші (3%)

Порівняно з 2018 роком дещо зменшилася кількість бажаючих отримати романтичну подорож у подарунок (з 7% до 5%).

Дещо менше жінок відмітили гроші як подарунок, порівняно з минулим роком (було 5% стало 3%).

В іншому суттєвих розбіжностей не виявлено.

6 подарунків, які хотіли б дарувати чоловіки:

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квіти (32% мають намір дарувати)

гроші (7%)

ювелірну прикрасу (7%)

турботу та увагу (6%)

туалетну воду, парфуми або косметику (5%)

романтична вечеря (5%)

гроші (7%)

Як бачимо в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадають, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки, та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків.

Плани чоловіків не змінилися порівняно з 2018 роком, проте у 2019 році дещо менше чоловіків, які не планують дарувати подарунки (було 6%, стало 2%).

І дещо сумні зміни – з 8% до 10% збільшилася кількість чоловіків, яким нема кому дарувати подарунки і з 9% до 13% збільшилася кількість жінок, яким нема від кого отримувати подарунки.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю.

Опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

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