Жінки на 8 березня хочуть турботи та уваги вдвічі більше, ніж чоловіки готові їх дарувати: опитування

12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.
Водночас, лише 6% чоловіків планують такі подарунки.
|12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.
Фото EdZbarzhyvetsky/Depositphotos
Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року.
Цікаво, що кількість жінок, які бажали б отримати турботу і увагу, з 2018 року зросла з 6% до 12% (похибка для 2% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%).
6 подарунків, які хотіли б отримати жінки:
- квіти (23% хочуть отримати)
- турбота й увага (12%)
- ювелірні прикраси (7%)
- туалетна вода чи парфуми (6%)
- романтична вечеря (5%)
- гроші (3%)
Порівняно з 2018 роком дещо зменшилася кількість бажаючих отримати романтичну подорож у подарунок (з 7% до 5%).
Дещо менше жінок відмітили гроші як подарунок, порівняно з минулим роком (було 5% стало 3%).
В іншому суттєвих розбіжностей не виявлено.
6 подарунків, які хотіли б дарувати чоловіки:
- квіти (32% мають намір дарувати)
- гроші (7%)
- ювелірну прикрасу (7%)
- турботу та увагу (6%)
- туалетну воду, парфуми або косметику (5%)
- романтична вечеря (5%)
- гроші (7%)
Як бачимо в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадають, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки, та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків.
Плани чоловіків не змінилися порівняно з 2018 роком, проте у 2019 році дещо менше чоловіків, які не планують дарувати подарунки (було 6%, стало 2%).
І дещо сумні зміни – з 8% до 10% збільшилася кількість чоловіків, яким нема кому дарувати подарунки і з 9% до 13% збільшилася кількість жінок, яким нема від кого отримувати подарунки.
Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю.
Опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.
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