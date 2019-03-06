Жінки на 8 березня хочуть турботи та уваги вдвічі більше, ніж чоловіки готові їх дарувати: опитування

10741
6 березня 2019

12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.

Водночас, лише 6% чоловіків планують такі подарунки.

12% українських жінок з нагоди 8 березня хочуть отримати від чоловіків турботу та увагу.
Фото EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року.

Реклама:

Цікаво, що кількість жінок, які бажали б отримати турботу і увагу, з 2018 року зросла з 6% до 12% (похибка для 2% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%).

6 подарунків, які хотіли б отримати жінки:

  • квіти (23% хочуть отримати)
  • турбота й увага (12%)
  • ювелірні прикраси (7%)
  • туалетна вода чи парфуми (6%)
  • романтична вечеря (5%)
  • гроші (3%)

Порівняно з 2018 роком дещо зменшилася кількість бажаючих отримати романтичну подорож у подарунок (з 7% до 5%).

Дещо менше жінок відмітили гроші як подарунок, порівняно з минулим роком (було 5% стало 3%).

В іншому суттєвих розбіжностей не виявлено.

6 подарунків, які хотіли б дарувати чоловіки:

Реклама:
  • квіти (32% мають намір дарувати)
  • гроші (7%)
  • ювелірну прикрасу (7%)
  • турботу та увагу (6%)
  • туалетну воду, парфуми або косметику (5%)
  • романтична вечеря (5%)
  • гроші (7%)

Як бачимо в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадають, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки, та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків.

Плани чоловіків не змінилися порівняно з 2018 роком, проте у 2019 році дещо менше чоловіків, які не планують дарувати подарунки (було 6%, стало 2%).

І дещо сумні зміни – з 8% до 10% збільшилася кількість чоловіків, яким нема кому дарувати подарунки і з 9% до 13% збільшилася кількість жінок, яким нема від кого отримувати подарунки.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю.

Опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% для показників близьких до 5%.

Вас також може зацікавити:

8 подарунків для неї. Спробуйте її здивувати

Якщо серед запропонованого вам нічого не прийшлося до душі, то радимо переглянути також оці тематичні добірки:

Подарунок на будь-яке свято: три історії українських хендмейдерів 

День Святого Валентина: подарунки для будь-яких закоханих 

11 теплих подарунків для людей, яким завжди холодно

Крім тюльпанів і парфумів: 10 неочевидних подарунків до Дня матері 

7 подарунків для батьків, які спростять їм життя з дитиною


Реклама:


Реклама:
 1662
Суспільство

Втратив ногу ще у 2014-му: історія ветерана, який повів бійців на протезах у Карпати, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Вікторія Андрєєва
 5397
КУЛЬТУРА

Реальність абсурду: Театр на Подолі поставив "Процес" Кафки. Чому його варто дивитись

Мар’яна Семенишин
 2196
КУЛЬТУРА

Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

Анастасія Большакова