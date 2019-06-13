ЗНО 2019: стало відомо, хто подолав поріг склав / не склав

Порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури – визначено.

Це зробила Експертна комісія з при Українському центрі оцінювання якості освіти, повідомляє Кабінет міністрів України.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

математика – 11;

українська мова та література – 23;

фізика – 13.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з цих предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з української мови і літератури - 84% вступників, з математики – 81,83%, з фізики – 85%.

Результати тестування з вищезгаданих предметів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників 14 червня 2019 року.

Як і торік, учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.

Довідково

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник зовнішнього незалежного оцінювання, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів.

Це надає вступнику право брати участь у конкурсному відборі до вишів.

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