Не молодший спеціаліст, а молодший бакалавр. Рада прийняла новий закон щодо профтехосвіти

15920
6 червня 2019

Верховна Рада України прийняла Закон "Про фахову передвищу освіту". 

Про це йдеться на сайті установи. 

Нова норма визначає умови та порядок здобуття фахової передвищої освіти, основні правові, організаційні та фінансові засади дії закладів, які надають таку освіту, компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у цій сфері. 

Реклама:

Проект передбачає, що у коледжах і технікумах студенти отримуватимуть вже не вищу, а фахову передвищу освіту. Він також встановлює нові механізми для управління та фінансування цих закладів.

Раніше в Міністерстві освіти на науки України зазначали, що цього року коледжі та технікуми востаннє проводитимуть набір на молодшого спеціаліста як на  рівень вищої освіти. З 2020 року прийом відбуватиметься на рівень фахової передвищої освіти. Після завершення навчання студенти отримуватимуть дипломи фахових молодших бакалаврів. 

Новий закон передбачає, що більшість навчального часу буде відводитися на здобуття практичних знань, які дозволили б випускнику одразу після завершення закладу працювати і заробляти. 

Серед інших новацій - заклади отримають доступ до багатоканального фінансування, їх робота орієнтуватиметься на потреби місцевого ринку праці, застосовуватимуться елементи корпоративного управління.

Законопроект пройшов громадські обговорення та регіональні наради. За норму проголосували 236 депутатів. 

"Українська правда. Життя" розбереться в ухваленому законопроекті найближчим часом. 

Реклама:

Вас також може зацікавити: 

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 11
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2122
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2977
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат