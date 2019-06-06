Не молодший спеціаліст, а молодший бакалавр. Рада прийняла новий закон щодо профтехосвіти

Верховна Рада України прийняла Закон "Про фахову передвищу освіту".

Про це йдеться на сайті установи.

Нова норма визначає умови та порядок здобуття фахової передвищої освіти, основні правові, організаційні та фінансові засади дії закладів, які надають таку освіту, компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Проект передбачає, що у коледжах і технікумах студенти отримуватимуть вже не вищу, а фахову передвищу освіту. Він також встановлює нові механізми для управління та фінансування цих закладів.

Раніше в Міністерстві освіти на науки України зазначали, що цього року коледжі та технікуми востаннє проводитимуть набір на молодшого спеціаліста як на рівень вищої освіти. З 2020 року прийом відбуватиметься на рівень фахової передвищої освіти. Після завершення навчання студенти отримуватимуть дипломи фахових молодших бакалаврів.

Новий закон передбачає, що більшість навчального часу буде відводитися на здобуття практичних знань, які дозволили б випускнику одразу після завершення закладу працювати і заробляти.

Серед інших новацій - заклади отримають доступ до багатоканального фінансування, їх робота орієнтуватиметься на потреби місцевого ринку праці, застосовуватимуться елементи корпоративного управління.

Законопроект пройшов громадські обговорення та регіональні наради. За норму проголосували 236 депутатів.

"Українська правда. Життя" розбереться в ухваленому законопроекті найближчим часом.

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