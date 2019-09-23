Продовження Нової української школи – один з наших пріоритетів – нова очільниця МОН

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23 вересня 2019

Продовження змін у школі є одним з пріоритетів Міністерства освіти і науки (МОН).

Про це нова очільниця МОН Ганна Новосад розповіла в інтерв'ю Українській правді. 

"Нас – партію, з якої я прийшла – часто питали, чи не скасуємо ми Нову українську школу (НУШ). Такі питання завжди здавались трохи дикими", – розповідає вона. 

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 Фото: Дмитро Ларін

Також вона додає, що не можна скасовувати те, що має величезний суспільний запит, до певної міри сформовану суспільну довіру і що точно дає відповіді на ті найнагальніші, найбільш кричущі проблеми, які є.

Також міністерка зазначає, що працювала у команді Лілії Гриневич і чудово розуміє, як працює Нова українська школа. 

"У мене є позитивне упередження – я не можу критикувати те, частиною чого до певної міри була. А навіть якби не була, то політика, особливо у сфері освіти, має бути цивілізованою і послідовною", – пояснює Новосад. 

Вона наголошує, що на відміну від інших сфер, зміни в освіті дуже повільні та покрокові. 

"Якщо ми будемо через кожні 2 роки чи після кожних виборів міняти нашу освітню політику, навряд чи кудись підемо.

Нова українська школа буде збережена як пріоритет, але ми спробуємо додати певні рішення в інших сферах також", – каже очільниця МОН. 

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Також Ганна Новосад сказала, що хоче пришвидшити реформу НУШ.

"Перший 10 клас НУШ мав бути реалізований у школі 2027 року.

Але є запит на зміни не лише від батьків 1-2 класів, але й всіх інших. І на цей запит треба якось відповісти",  каже вона. 

Новосад пояснює, що пришвидшити НУШ – це спробувати пришвидшити початок як базової, так і старшої профільної школи.

Однак поки немає кінцевої відповіді, як МОН це буде робити.


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