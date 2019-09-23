В МОЗ працюють заборонені російські соцмережі

В будівлі Міністерства охорони здоров'я працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва.

"Російські соцмережі в МОЗ. На жаль, не фейк.

Вчора соцмережами поширювалась інформація, що у wifi мережі МОЗ працюють заборонені рішенням РНБО російські соціальні мережі. Тому, перше що я зробила, коли прийшла на роботу сьогодні зранку – перевірила цю інформацію.

Так, це правда, вони дійсно працюють. Провайдер – Гігатранс", – йдеться у пості.

Як зазначає Халєєва, держслужбовці повідомили про це Державного секретаря МОЗ, як керівника апарату, та підготували проект листа до СБУ, апарату РНБО та до Національної поліції України.

Цю інформацію Українській правді також повідомило ще декілька джерел.

Українська правда звернулась за коментарем до радника з питань комунікацій міністра Зоряни Скалецької Дмитра Раімова.

Він зазначив наступне:

"Це для нас новина.

Міністр і нова команда не займаються питанням провайдера.

Цей провайдер є, був і не змінювався. На ньому підключений не тільки МОЗ.

Цим питанням завідує державний секретар. Змінити провайдера ми не можемо без держсекретаря.

Міністр поінформована, заступник підписує доручення на держсекретаря, щоб з’ясувати".

Реакція провайдера Гігатранс наступна:

"Дуже цікаво. А це точно "Гігатранс"? У нас вони заблоковані. Я з’ясую це питання в наших технарів і вам повідомлю", – пообіцяв УП оператор з відділу обслуговування клієнтів.

Через 5 хвилин оператор перетелефонував та додав:

"Як і завжди, ми блокуємо ці сайти, але є VPN. Якщо на комп’ютерах чи на роутері вручну включений VPN, він дозволяє обходити обмеження.

Перевірте, чи в браузері є кнопка VPN чи щось на кшталт цього".