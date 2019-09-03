Міністр нового уряду публічно заявив про готовність стати донором органів. ВІДЕО

Питання трансплантації органів все ще викликає суперечки в Україні.

Але з'являються люди, які активно підтримують розвиток трансплантології.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський перший, з міністрів нового уряду, публічно висловився про свою готовність стати донором.

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Це сталося на зустрічі з розробки гуманітарної стратегії для представників благодійних фондів та громадських організацій.

Цікаво, що Бородянський сам поставив таке питання присутнім:

"Якщо ми будемо у стані, коли більше не зможемо жити, чи готові будемо віддати свої органи, щоб врятувати інших"?

Разом з міністром руку підняли 21 людина з 24.

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Відео та схвальний пост з заявою міністра опублікувала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець.

"Я би мріяла про те, щоб кожен із членів Кабінету міністрів України сказав те саме.

Щоб підтримка трансплантології, жертовність стали звичайною історією, про яку б ми не дискутували, коли б у нас не народжувалися ці міфічні дурнуваті міфи про "чорних трансплантологів", про торгівлю органами й інша маячня", – каже вона.

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