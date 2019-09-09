Гриневич розповіла, що буде робити новий МОН з вищою освітою

Вища освіта стане одним з пріоритетів нового керівництва Міністерства освіти та науки України.

Про це в інтерв’ю "Україніській правді. Життя" розповіла екс-міністерка освіти та науки Лілія Гриневич, відповідаючи на запитання про ректорський феодалізм у вишах, про який почали активно говорити останніми роками. Підґрунтям для цього став закон про вищу освіту 2014-го року.

"Закони пишуться на тлі історичної доби. Коли ми писали закон "Про вищу освіту", основною ідеєю була автономія університетів, бо при міністру Табачнику була жорстко централізована система управління вищою освітою.

Щоб бути автономним, треба бути відповідальним за зміни і бажати цих змін", – сказала Гриневич.

Нові університети, які роблять прогресивні програми та реагують на вимогу ринку праці є

За її словами, ректорам дали повністю кадрову автономію, дали автономію колективам обрати собі ректора.

Раніше МОН на цей процес мало більший вплив. Зараз відомство тільки перевіряє, чи особу можна допустити до виборів за формальними ознаками, і потім підписує контракт з тим, кого обрав колектив.

"Але, як показує практика і гіркий досвід, в українській реальності колективи часто не хочуть змін.

Для частини людей в колективах те, що залишається попередній ректор, є гарантією того, що в них буде менше змін і від них не будуть вимагати щось нове", – каже Лілія Гриневич.

І додає, що в результаті вийшло так, що є нові університети, які роблять прогресивні програми, реагують на вимогу ринку праці.

А є виші, які "замкнулися в своїй сірості, влаштували там свої правила, сприяють хабарництву, протекціонізму…".

Гриневич переконує, що МОН напрацювало зміни, пов’язані з управлінням в університетах, щоб колектив, вчена рада мали більше впливу.

І щоб МОН і НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти) також могли втручатися, коли є серйозна проблема з якістю освіти у вишах.

Мова про те, щоб частина рішень, які одноосібно нині здійснюють ректори, потребували колективної згоди Наглядової і Вченої ради вишу.

Гриневич вважає, що МОН повинно мати більше впливу під час процедури виборів ректора, має бути прописана процедура, як пропонуються програми розвитку в університетах, інші критерії враховувати, крім кількості голосів самого колективу.

"За моїм інсайтом, це стане одним з пріоритетів для цієї каденції парламенту і Міністерства освіти та науки. Чітко констатую, що тут проблема є", – відреагувала колишня міністерка.

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