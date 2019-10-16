Суспільству варто прийняти гомосексуальність: так вважають 14% українців

Тільки 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. Це найнижчі показники в Європі.

Так вважають ще росіяни, які теж отримали 14%.

Про це свідчать дані дослідження Pew Research, яке вивчило європейську громадську думку через три десятиліття після падіння комунізму.

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Наступною іде Литва – 28% жителів цієї країни вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність.

У Польщі так думають 47% людей.

Гомосексуальність загалом більш прийнятна у Західній Європі.

Наприклад, у Швеції (94%), Нідерландах (92%), Іспанії (89%), Франції, Німеччині та Великій Британії (по 86%).

Гомосексуальність більше приймають у Західній Європі. Карта показує, скільки відсотків людей у країнах кажуть, що суспільство має прийняти гомосексуальність

Також група Pew Research проаналізувала рівень задоволення життям.

З 1991 року кількість людей в Україні, які задоволені життям, зросла із 8% до 25%.

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Проте це все ще найнижчий показник по Європі.

В Росії кількість здоволених із 7% зросла до 28%, а в Польщі – із 12% до 56%.

З 1991 року кількість задоволених життям зросла по всій Європі

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