Суспільству варто прийняти гомосексуальність: так вважають 14% українців

Тільки 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. Це найнижчі показники в Європі.
Так вважають ще росіяни, які теж отримали 14%.
Про це свідчать дані дослідження Pew Research, яке вивчило європейську громадську думку через три десятиліття після падіння комунізму.
Наступною іде Литва – 28% жителів цієї країни вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність.
У Польщі так думають 47% людей.
Гомосексуальність загалом більш прийнятна у Західній Європі.
Наприклад, у Швеції (94%), Нідерландах (92%), Іспанії (89%), Франції, Німеччині та Великій Британії (по 86%).
|Гомосексуальність більше приймають у Західній Європі. Карта показує, скільки відсотків людей у країнах кажуть, що суспільство має прийняти гомосексуальність
Також група Pew Research проаналізувала рівень задоволення життям.
З 1991 року кількість людей в Україні, які задоволені життям, зросла із 8% до 25%.
Проте це все ще найнижчий показник по Європі.
В Росії кількість здоволених із 7% зросла до 28%, а в Польщі – із 12% до 56%.
|З 1991 року кількість задоволених життям зросла по всій Європі
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