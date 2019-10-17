Лікар за 7 км, садок для всіх: Гончарук дав доручення ОДА щодо інфраструктури

У кожній ОТГ має бути опорна школа та автобус, який буде підвозити школярів,

кожна дитина має ходити в дитячий садок,

сімейний лікар та фельдшер мають бути не далі, ніж за 7 км,

центри надання адміністративних послуг мають бути доступними за 30 хвилин, а спеціалізована допомога – на відстані 60 хвилин.

Такі вимоги уряд сформулював до місцевої влади у своїй Програмі дій.

Детальні проєкти розвитку інфраструктурної мережі ОДА повинні розробити до 10 грудня.

Про це йшлося на нараді з головами ОДА, де уряд презентував інфраструктурну карту, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй Фейсбук-сторінці.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів та прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Фото із Фейсбук-сторінки прем'єра

"Інфраструктурна мережа, яка сьогодні є, не дає нам можливості втілювати наші плани в життя – вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам", – зазначив Гончарук.

За словами Гончарука, це має бути проект з чіткими позначками, де потрібно створити школу, де дитячий садочок, а де поліцейську дільницю.

"За ці півтора місяця наша команда вперше в історії нанесла на карту країни всю інфраструктуру – а це більше 110 тис. об’єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів.

На сьогоднішній селекторній нараді з усіма керівниками ОДА ми презентували їм цю карту та направили в області", - додав прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, це абсолютно чіткі цілі, які вже найближчим часом будуть доступні для всіх громадян.

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