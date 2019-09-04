Треба, щоб не лише 28 млн українців мали доступ до лікаря – Зоряна Скалецька

Для запуску реформи лікарень у 2020 році ще багато не зроблено.

Це зазначила очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька на прес-конференції у середу, 4 вересня.

"Щоб запустити вторинку в 2020 році за гарант пакетом багато не зроблено", – зазначила вона.

Нагадуємо, що медична реформа запроваджується поетапно.

Другий етап має розпочатися з 1 січня 2020 року, тоді за законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" усі медзаклади України, а не тільки поліклініки та амбулаторії ("первинка", – ред.), мають перейти на нову систему.

Щоб з 2020 року медзаклад (лікарня, "вторинка", – ред.) зміг отримати фінансування від держави, він повинен стати комунальним неприбутковим підприємством та підписати договір з Національною службою здоров'я України.

Саме за таких умов пацієнти зможуть отримувати гарантований пакет послуг та аналізів безкоштовно.

Для запуску реформи лікарень у 2020 році ще багато не зроблено

Міністр також зазначила, що "ще не все населення України покрите первинкою". Тобто не всі українці підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.

За її словами, лише 28 мільйонів осіб мають такі декларації.

"Необхідно відпрацювати всі механізми, аби не 28 млн лише мали доступ до лікаря первинки", – пояснила очільниця МОЗ.

Зоряна Скалецька уточнила, что питання фінансування медгалузі вже відпрацьовується разом з Мінфіном.

Зокрема, міністр заявила, що потрібно вирішувати питання заробітної плати лікарів, бо "у одних вона висока, в інших – 5-6 тисяч".

"Маємо захистити лікарів в межах захищеного відсотка, в межах тарифу", – зазначила вона.

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я

Очільниця МОЗ також перерахувала пріоритетні напрямки робити відомства:

Питання епідемій та розробка порядку реагування на інфекційні спалахи. "Дуже добре пропрацьовано попереднім урядом питання вакцинації, але стоїть питання вакцинування дорослих", – уточнила Скалецька.

Медичні протоколи.

"Доступні ліки". "Будемо розбиратися. Є переведені гроші на ліки за 2018-2019 рік", – пояснила міністр.

Екстрена медична допомога та відділення інтенсивної терапії. "З міністром інфраструктури відпрацьовуватимемо питання доріг, які важливі для екстреної меддопомоги", – повідомила очільниця.

Трансплантологія. "Робимо все, щоб підготувати і не відтерміновувати закон. Якщо не буде жодних бажаючих нам перешкоджати", – сказала Скалецька.

Високотехнологічна меддопомога.

Зростання тривалості життя та народжуваності в Україні.

Інклюзивність.

"Фахівці в МОЗ є, будемо переходити від планів до конкретних наказів і постанов", – пообіцяла очільниця відомства.

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