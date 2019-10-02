"Возьми меня в свой плен": як у Києві "відтанцювали" день літніх людей. ФОТО

– Сьогодні у нас ретро-хіти. Для вас звучатиме жива музика! – лунає із невеличкої сцени поблизу Маріїнського палацу.

Довкола зібралися люди різного віку.

Та найбільше тих, кому вже за 60.

Хтось просто стоїть, інші – пританцьовують. А хтось рветься у танець з перших звуків пісні.

Так вони святкують свій день – Міжнародний день людей літнього віку, який щороку відзначають 1 жовтня.

Раїса (зліва) та Марія (справа) витанцьовують біля Маріїнського палацу

З перших хвилин видно головну "запальничку" у яскравому кислотному костюмі з ядучо-синьою підводкою на очах та салатовими сережками.

Це Марія, пенсіонерка.

Це Марія, пенсіонерка. Танцювати зазвичай приходить у Гідропарк

Вона вже встигла обтанцювати кількох гостей та журналісток.

Каже, що живе танцями та іншими активностями, які проводять для пенсіонерів у Києві.

Танцювати зазвичай приходить у Гідропарк.

І вона така не одна.

Олександр, у минулому електрик, теж приходить танцювати у Гідропарк. Там зазвичай збираються учасники клубу "Життєлюб", який організовує активності для пенсіонерів – кіно, танці, майстер-класи.

– Я вже 40 років займаюся танцями. Найбільше люблю народні. А ще київський вальс. Ідемо потанцюємо, – каже Олександр.

Йому не відмовиш.

Олександр, у минулому електрик. Каже, що вже 40 років займається танцями

Згодом на площі з’являється бабуся Катя, від якої просто не можливо відвести очей.

ЇЇ запальним рухам може позаздрити будь-хто.

– Ви чули пісню "Моя бабушка курит трубку". Оце я, – каже Катя, дістає із кишені електронну трубку і закурює.

– Але якщо тут люди, то курить нельзя, – додає.

І ховає трубку назад у кишеню.

Ви чули пісню "Моя бабушка курит трубку". Оце я, – каже бабуся Катя

Жінці – 75. У минулому вона працювала психологом.

Бабуся каже, що на танці ходить уже 26 років.

– Я самоучка. І в молоді вчуся. Але мене нога болить. Але коли я танцюю, то забуваю, що мене щось болить. Мені зараз під рок подобається. І восточниє. І "Возьми меня в свой плен". Знаєте таку пісню? Моя улюблена, – розповідає.

Бабуся теж ходить у Гідропарк. Але каже, що більше подобається ходити у ресторани:

– У всі такі современні ресторани. Мене там всі знають.

Це Раїса, у минулому працювала гальваніком. Любить танцювати краков’як, польку і гопак

Жінці з білосніжним волоссям – 78.

Це Раїса, у минулому працювала гальваніком.

Уже три роки вона систематично ходить на танці.

Любить танцювати краков’як, польку і гопак.

– Колись я в школі їздила на змагання по всьому району. Тоді серед танців танго було само новєйше.

Зараз люди самі собі створюють жизніний уровень самостійності. Не йдуть нікуди на випивуни.

Це навіть не танці, а, швидше, людяність. Хочеш почути, побачити народ. І тоді душа очищається від цих недуг жизнєних.

Ніна Євгенівна, 70 років, у минулому – економістка

Ніна Євгенівна у минулому була економісткою.

Зараз вона наввипередки витанцьовує поміж інших бабусів і дідусів. Їй 70.

Сміється, що ніхто їй стільки років не дає.

– А що вам дають танці?, – запитую.

– Це енергія. Якесь життя. Життя дають. Все, що болить – на танцях перестає боліти, – відповідає.

Зараз вона наввипередки витанцьовує поміж інших бабусів і дідусів

Жива музика закінчилася, але почалися майстер-класи від професійних танцівників.

Раптом у натовпі з’являється чоловік із великими навушниками на шиї.

Він разом з іншими повторює рухи, які показують зі сцени.

Раптом у натовпі з’являється чоловік із великими навушниками на шиї. Це Микола

Це Микола, і йому 62.

– Дайте свою руку, не бійтеся, – каже Микола.

Простягаю руку, а він раптом кладе її собі на таз.

– Відчуваєте? Це механічний протез, – додає.

Аж тут на танцполі з’являється пара.

Вона – на невеличких підборах, у червоній куртці та кремовому беретику. Він – у шкіряному плащі, чорному капелюсі та з довгою сивою бородою.

Вона – на невеличких підборах, у червоній куртці та кремовому беретику. Він – у шкіряному плащі, чорному капелюсі та з довгою сивою бородою. Це Людмила та Василь

Це Людмила та Василь. Їй – 68 років. Йому – 70.

Людмила вчить дітей співати та танцювати. Василь – голова клубу "Життєлюб".

Вони – партнери по танцях.

Людмила вчить дітей співати та танцювати. Василь – голова клубу "Життєлюб"

Знайшлися 5 років тому.

– Він найшов мене на танцювальному майданчику в гідропарку, сказав, що нема партнера для бальних танців, треба виручити, – додає Людмила.

– Ой, я вже так замучився, так коліно болить, – сідає чоловік на лавку. – Але хіба з такою партнеркою довго всидиш? Вона ж не може сидіти. Вона ж як той в’юн, як те шило.

Марія вже встигла обтанцювати кількох гостей та журналісток.

– Приходьте до нас в Гідропарк. Там побачите, як ми проводимо час!, – кажуть.

Хтось просто стоїть, інші – пританцьовують. А хтось рветься у танець з перших звуків пісні

Так вони святкують свій день – Міжнародний день людей літнього віку, який щороку відзначають 1 жовтня

Свято організував благодійний фонд "Let's help", який впроваджує програму "Гідна старість" та допомагає змінювати життя для літніх людей в геріатричних пансіонатах.