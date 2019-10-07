Допоможемо жінкам з роботою — отримаємо більше грошей для сімей та економіки

Якщо ви жінка, особливо з дітьми дошкільного віку, то найвірогідніше отримуєте дохід менший, ніж мали б.

Затяжні декретні відпустки, відсутність доступних дитсадків, гендерні стереотипи - це перешкоди для повноцінної реалізації жінки у професійному житті.

Це виклик не тільки для конкретної сім’ї, але і для економіки в цілому.

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Від зростання рівня зайнятості жінок українська економіка може отримати від 7 до 21% річного ВВП

В контексті старіння, природного скорочення населення, а також міграції, такі додаткові робочі ресурси необхідні для запобігання скороченню робочої сили та підтримки економічного зростання.

Від зростання рівня зайнятості жінок українська економіка може отримати від 7 до 21% річного ВВП.

Це велика сума, співставна з сукупними витратами на освіту, пенсії та соціальний захист в Україні.

Розрахунки Центру економічної стратегії показують, що залучення жінок до робочої сили допоможе економіці отримати від 7,5 до 23,6 млрд доларів додаткових доходів. Очевидно, що сім’ї також матимуть більше грошей.

Проблема з працевлаштуванням жінок не є суто українською. Зайнятих жінок працездатного віку (тобто 15-64 роки) в Україні на 10% менше, ніж чоловіків - 68%.

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Схожа ситуація і в Євросоюзі: в середньому, ці показники для ЄС становлять 79% для чоловіків і 67% для жінок.

То в чому ж проблема?

На рисунку показані основні причини незайнятості жінок в Україні за даними соціологічного опитування, проведеного на замовлення ЦЕС.

Дискримінація та стереотипи в суспільстві.

Країни, в яких гендерні стереотипи є більш поширеними, мають більший розрив у рівні зайнятості між чоловіками та жінками.

Саме така ситуація у нас. Переважна більшість громадян вважають, що жінка має бути передусім дружиною та матір’ю.

Самі жінки вважають дискримінацію з боку роботодавців більш важливою причиною своєї незайнятості.

Половина опитаних впевнені, що жінок з дітьми просто не хочуть наймати.

Ще 26% вважають, що не можуть знайти роботу через свій вік.

Відсутність доступних можливостей догляду за дітьми.

В українському контексті ця проблема поширена: в середньому на 100 місць в дитсадках претендує 113 дітей, а в містах – 123 дитини.

53% опитаних нами жінок вважають відсутність доступних можливостей догляду за дітьми важливою причиною своєї незайнятості, а 29% вважають цю причину головною.

62% жінок говорять, що самі хочуть доглядати за своїми дітьми.

62% жінок говорять, що самі хочуть доглядати за своїми дітьми

Це може бути пов’язаним з низькою якістю дитсадків: 64% кажуть, що покращення якості в дитсадках стимулювало б їх працювати. Тому важливо не лише збільшення кількості дитсадків, а й покращення їх якості.

Втрата навичок та досвіду.

Жінки набагато частіше беруть відпустку для догляду за дитиною, тому накопичують менше досвіду та втрачають наявні навички під час перерви у зайнятості.

Чим довше триває перерва, тим складніше потім знову знайти роботу.

За нашими даними, 44% незайнятих жінок перебувають без роботи вже більше 5 років.

Респондентки говорять про втрату навичок як важливий фактор своєї незайнятості: 18% вважають перепоною відсутність навичок, а ще 27% думають, що відсутність досвіду також є проблемою.

Відсутності гнучких робочих місць.

Жінки можуть не встигати займатися доглядом за дітьми та працювати повний робочий день.

За відсутності гнучких робочих місць, які б дозволяли працювати віддалено, або ж неповний робочий день, вони не працюють зовсім.

Наше опитування показує, що попит на гнучкі робочі місця великий: 60% хотіли б працювати повністю або частково дистанційно.

Що може держава з цим робити?

1) Переважно саме жінки доглядають за дітьми, тому вища доступність високоякісних дитячих садочків дозволила б матерям повернутися до роботи швидше.

2) Роботодавцям варто розглянути можливість створення більшої кількості гнучких робочих місць із можливістю працювати вдома чи не на повну ставку.

Це дозволить їм залучити більше кваліфікованої робочої сили.

Нарешті, держава разом із великими компаніями також може створювати більше курсів з перекваліфікації для жінок (і чоловіків), що довго не працювали та втратили певні навички.

За оцінками McKinsey, якщо рівень зайнятості жінок зрівняється з рівнем зайнятості чоловіків, світова економіка зросте на 28 трильйонів доларів. Допомігши жінкам з роботою, Україна зможе відкусити свій кусок пирога.

Дарія Михайлишина, економістка, Центр економічної стратегії, для УП.Життя

Усі ілюстративні фото: Depositphotos

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