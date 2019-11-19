З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісел

510 гривень за перше порушення, 850 – за наступні протягом року.

Такі штрафи з 20 листопада платитимуть водії, які неправильно перевозитимуть дітей.

Це передбачає закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей", який опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 19 листопада.

Підписали закон 15 листопада.

Водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, кому менше 12 років без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, йдеться у правилах дорожнього руху.

При першому порушенні на водія накладуть штраф у розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).

При повторному порушенні штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 грн).

Закон запроваджує відповідальність саме за порушення правил перевезення дітей, а не лише за автокрісла. Фото: alenkasm/Depositphotos

Проте в законі про автокрісла є певні проблеми.

Це пояснив "Українській правді. Життя" юрист Олексій Тараканов.

"В правилах дорожнього руху прописано, що дитину не можна перевозити без спеціальних пристроїв, які дозволяють пристебнути її пасками автомобіля.

За нормами закону, перевезення дитини в автокріслі з системою Isofix – таке ж порушення, як і перевезення на руках.

Після ухвалення закону про автокрісла, наші правила дорожнього руху потребують корегування, тому що зараз дитину до чотирьох років можна перевозити лише в автобусі", – каже Тараканов.

Нагадаємо, що закон запроваджує відповідальність саме за порушення правил перевезення дітей, а не лише за автокрісла.

Тараканов зауважує, що ці правила значно ширше питання, ніж суто крісла.

Якщо суворо дотримуватись закону, то найбільше для перевезення підходить крісло-бустер.

Але він розрахований лише для дітей 4-8 років.

Та перевозити дітей, використовуючи тільки ремінь безпеки - небезпечно. Він може пошкодити внутрішні органи або й навіть задушити дитину.

"Ремінь безпеки проходить не там, де потрібно. У дитини він іде через шию або живіт. При зіткненні дитина може вилетіти, ремінь може перетиснути живіт або ж дитина на ньому повіситься", – пояснює голова Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge Ольга Дробишева.

За словами Дробишевої, ремінь має проходити по ключиці, грудині та через таз.

"При різкому гальмуванні та надвеликих навантаженнях у людини можуть зламатися ребра чи ключиця. Але ця травма сумісна з життям", – додає експертка.

Сучасний легковий автомобіль розрахований на людину зростом більше 145 сантиметрів та вагою більше 36 кілограм, пояснює Ольга Дробишева.

"Це стосується не тільки дітей. Є дорослі, у яких зріст менше 145 сантиметрів. Вони також мають пересуватися у спеціальних утримуючих пристроях", – додає екпертка.

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