"Відповідальні батьки": Чи правильний у вас підхід до безпеки в авто?

Ірина Сидоренко журналіст
14641
20 квітня 2017

В нашій країні кожен 10-ий травмований у ДТП – дитина.

Це жахаюча статистика Міністерства охорони здоров’я України.

Щорічно в усьому світі в ДТП гине понад 186 тисяч дітей віком до 18 років. 

Реклама:

Експерти побоюються, що аварії на дорогах можуть стати вбивцею номер один для дітей віком від п’яти до 14 років.

У Європі, яка стає для нас все ближчою, правилам безпеки на дорозі та в авто навчають ледь не з пелюшок.

Українці ж гинуть на дорогах, або отримують серйозні травми, зокрема і через не належне ставлення до особистої безпеки.

Цьому можна було б повчитися у європейців. І справа не лише в перебіганні дороги на червоне.

Найнезахищеніші учасники дорожнього руху – діти. Вони гинуть бо:

а) були не в автокріслі,

Реклама:

б) були на передньому сидінні,

в) не були належно зафіксовані в авто,

г) були у автокріслі передом до руху у віці до 1 року.

Найнезахищеніші учасники дорожнього руху – діти

Існує думка, що покоління, яке кермує на наших дорогах зараз, змінити не реально. Тож всі сподівання на молодь. Але це не означає, що дорослих треба "списати з рахунків".

"Докорінно ситуація зміниться, коли зросте нове покоління на новій освітній базі, на нових культурних принципах та цінностях. Чим раніше ми почнемо комплексно повсемістно грамотно та наполегливо з цим працювати тим скоріше матимемо цивілізоване та безпечне майбутнє", – вважає голова Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge Ольга Дробишева.

Минулого року активісти цієї програми запустили освітній проект "Відповідальні батьки".

"В рамках проекту ми створили унікальний навчальний курс, який має хоч раз пройти кожна людина, що живе в Україні та є учасником дорожнього руху.

Цей курс побудований на найсучасніших медичних, технічних, психофізіологічних та інших фактах та на базі даних про успішний  європейський досвід з подолання смертності на дорозі", – пояснює Дробишева.

Європейським досвідом доведено, що на поведінку батьків у питаннях безпеки життя дітей треба впливати під час очікування дитини або коли дитина ще мала.

На поведінку батьків у питаннях безпеки життя дітей треба впливати під час очікування дитини або коли дитина ще мала

Найвищий ступінь довіри в цей час батьки мають саме до медичного персоналу.

Тож не дивно, що серед авторів посібника "Відповідальні батьки", крім Ольги Дробишевої, голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус, педіатр, кандидатка медичних наук Марина Мойсієнко та лікар медицини невідкладних станів, кардіолог Андрій Чернов.

Курс "Відповідальні батьки" орієнтований на включення до навчальної програми при жіночих консультаціях та пологових будинках.

Курс вже прочитали для майбутніх батьків у столичному пологовому будинку №4.

Але стартували тренінги зі Львова. Бо за статистикою Львівська область є одним із проблематичних регіонів за рівнем загибелі у ДТП і дітей, і дорослих.  

Для львівських працівників медзакладів, педагогів та психологів курс читав  директор тренінгової компанії "Центр спеціальної підготовки" Олег Картавий та інструктор центру, педіатр Віталій Іць.

"Ми звикли гордо називати себе європейцями і слідувати європейському досвіду. Ми працюємо на європейські компанії, їздимо в авто, виробленому в Європі, знаємо іноземні мови. Але насправді всі ці факти не здатні зробити нас європейцями. Тому що європеєць – це людина, яка знає що таке соціальна та особиста безпека", – каже Олег Картавий.

Чи європейський у вас підхід до власної безпеки і безпеки своїх дітей в авто?

Пропоную вам просто зараз перевірити свої знання, спираючись на тренінги "Відповідальні батьки".

Ну що, як успіхи? Що з цього ви знали, а що ні?

Нещодавно курс "Відповідальні батьки" адаптували ще й для дітей. Тепер його можна читати в школах.

"Ніякий контролюючий орган не має такого впливу на дорослих, як його власна дитина, яка сама попросить не тягнути її на червоне світло, або резонно запитає "Ти хочеш зробити мене інвалідом?" – пояснює голова Traffic Challenge Ольга Дробишева.

Читай також:

Створено вогнетривке дитяче автокрісло-капсулу. Фото
11 правил безпеки в інтернеті, яких батьки мають навчити дітей
Безпека руху: перегляд нашої пристрасті до швидкості
Наліпки рятують: сміттєві баки прикрасили зображеннями дітей, які вибігають на дорогу
"Дорога у пекло": найбільш небезпечне шосе у світі. Фото

"Відповідальні батьки" мають підтримку МОЗ України та, зокрема, головного акушер-гінеколога України В’ячеслава  Камінського. Але для того, щоб реалізувати навчальну програму на державному рівні і таким чином проводити ефективну превентивну діяльність, цього недостатньо.

А поки, якщо ми хочемо не лише безвіз, а й жити по-європейськи, водити по-європейськи, давайте починати з себе.

Тобто ваші рішення як водія у авто мають спиратися на знання, а у діях має перемагати здоровий глузд.

Ірина Сидоренко, журналістка, спеціально для УП.Життя


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3682
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9660
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7279
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький