"Відповідальні батьки": Чи правильний у вас підхід до безпеки в авто?

В нашій країні кожен 10-ий травмований у ДТП – дитина.

Це жахаюча статистика Міністерства охорони здоров’я України.

Щорічно в усьому світі в ДТП гине понад 186 тисяч дітей віком до 18 років.

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Експерти побоюються, що аварії на дорогах можуть стати вбивцею номер один для дітей віком від п’яти до 14 років.

У Європі, яка стає для нас все ближчою, правилам безпеки на дорозі та в авто навчають ледь не з пелюшок.

Українці ж гинуть на дорогах, або отримують серйозні травми, зокрема і через не належне ставлення до особистої безпеки.

Цьому можна було б повчитися у європейців. І справа не лише в перебіганні дороги на червоне.

Найнезахищеніші учасники дорожнього руху – діти. Вони гинуть бо:

а) були не в автокріслі,

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б) були на передньому сидінні,

в) не були належно зафіксовані в авто,

г) були у автокріслі передом до руху у віці до 1 року.

Найнезахищеніші учасники дорожнього руху – діти

Існує думка, що покоління, яке кермує на наших дорогах зараз, змінити не реально. Тож всі сподівання на молодь. Але це не означає, що дорослих треба "списати з рахунків".

"Докорінно ситуація зміниться, коли зросте нове покоління на новій освітній базі, на нових культурних принципах та цінностях. Чим раніше ми почнемо комплексно повсемістно грамотно та наполегливо з цим працювати – тим скоріше матимемо цивілізоване та безпечне майбутнє", – вважає голова Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge Ольга Дробишева.

Минулого року активісти цієї програми запустили освітній проект "Відповідальні батьки".

"В рамках проекту ми створили унікальний навчальний курс, який має хоч раз пройти кожна людина, що живе в Україні та є учасником дорожнього руху.

Цей курс побудований на найсучасніших медичних, технічних, психофізіологічних та інших фактах та на базі даних про успішний європейський досвід з подолання смертності на дорозі", – пояснює Дробишева.

Європейським досвідом доведено, що на поведінку батьків у питаннях безпеки життя дітей треба впливати під час очікування дитини або коли дитина ще мала.

На поведінку батьків у питаннях безпеки життя дітей треба впливати під час очікування дитини або коли дитина ще мала

Найвищий ступінь довіри в цей час батьки мають саме до медичного персоналу.

Тож не дивно, що серед авторів посібника "Відповідальні батьки", крім Ольги Дробишевої, голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус, педіатр, кандидатка медичних наук Марина Мойсієнко та лікар медицини невідкладних станів, кардіолог Андрій Чернов.

Курс "Відповідальні батьки" орієнтований на включення до навчальної програми при жіночих консультаціях та пологових будинках.

Курс вже прочитали для майбутніх батьків у столичному пологовому будинку №4.

Але стартували тренінги зі Львова. Бо за статистикою Львівська область є одним із проблематичних регіонів за рівнем загибелі у ДТП і дітей, і дорослих.

Для львівських працівників медзакладів, педагогів та психологів курс читав директор тренінгової компанії "Центр спеціальної підготовки" Олег Картавий та інструктор центру, педіатр Віталій Іць.

"Ми звикли гордо називати себе європейцями і слідувати європейському досвіду. Ми працюємо на європейські компанії, їздимо в авто, виробленому в Європі, знаємо іноземні мови. Але насправді всі ці факти не здатні зробити нас європейцями. Тому що європеєць – це людина, яка знає що таке соціальна та особиста безпека", – каже Олег Картавий.

Чи європейський у вас підхід до власної безпеки і безпеки своїх дітей в авто?

Пропоную вам просто зараз перевірити свої знання, спираючись на тренінги "Відповідальні батьки".

Місце дитини в авто Спереду можна розміщувати дитину старше 12 років і зростом більше 145 см. Мінімум до року дитину необхідно возити в автокріслі спиною (!) до ходу руху. Чому подушка безпеки може вбити? Швидкість, з якою вилітає подушка безпеки на зустріч 200 км/г в європейських та японських автомобілях, 300 км/г в американських автомобілях. Якщо ви не пристебнуті, то подушка може вбити або завдати сильних травм. Не зафіксована в авто дитина, яка вилітає з крісла, а на зустріч їй летить подушка безпеки зі швидкістю 700 км/г, отримує важкі травми голови і шиї. Найчастіше це призводить до смерті або інвалідності. Чому один непристебнутий вбиває пристебнутих? Якщо ви та ваша дитина пристебнуті, а хтось інший – ні – вас це не врятує. При ДТП цей не пристебнутий пасажир буде літати по салону авто, травмуючи вас і всіх інших пасажирів своїм тілом. Невелика швидкість – не гарантія безпеки При зіткненні на 30 км/год ви не загинете, але отримаєте сильні травми. Якщо зустрічний автомобіль їхав з такою ж "маленькою" швидкістю – при лобовому зіткненні на швидкості у 50 км/год вага людини зростає до 3 тонн. Тож не пристібнутий водій проб’є головою лобове скло і у 9 випадків з 10 – загине. За статистикою 80% усіх ДТП відбувається на швидкості до 65 км/год. Це приблизно як стрибнути з 6-го поверху (тіло при цьому зустрінеться з асфальтом на швидкості "лише" 60 км/год). Наскільки вірогідно, що ви виживете? А дитина? Найбезпечніше місце в авто Найбезпечніше місце для пасажира – це місце позаду. Пасажири, які сидять позаду під час фронтального удару отримують значно менші ушкодження ніж передній пасажир, внаслідок того, що передній пасажир контактує з торпедою та склом, задній пасажир контактує з задньою частиною передніх сидінь. При бокових ударах травмування передніх та задніх пасажирів однакове. Чому не можна тримати маленьку дитину в авто на руках? Якщо ви не пристібнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристібнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто. При зіткненні на швидкості у 30 км/год – дитина, що має вагу 7 кг, починає важити 135 кг. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля. Чому варто одягати дітей у яскравий одяг? Яскравість – це помітність! Одяг темних кольорів не видно через погані погодні умови або вночі. Навчіть вашу дитину міжнародному принципу безпеки дорожнього руху "Будь яскравим – будь помітним". Це правило діє і для дорослих. Чого варто навчити дитину задля її безпеки? Завжди зупинятись перед переходом дороги (це має бути рефлекс). Спокійно переходити дорогу, не бігти, не поспішати. Переходити дорогу прямо по переходу, а не навскоси.

Ну що, як успіхи? Що з цього ви знали, а що ні?

Нещодавно курс "Відповідальні батьки" адаптували ще й для дітей. Тепер його можна читати в школах.

"Ніякий контролюючий орган не має такого впливу на дорослих, як його власна дитина, яка сама попросить не тягнути її на червоне світло, або резонно запитає "Ти хочеш зробити мене інвалідом?" – пояснює голова Traffic Challenge Ольга Дробишева.

"Відповідальні батьки" мають підтримку МОЗ України та, зокрема, головного акушер-гінеколога України В’ячеслава Камінського. Але для того, щоб реалізувати навчальну програму на державному рівні і таким чином проводити ефективну превентивну діяльність, цього недостатньо.

А поки, якщо ми хочемо не лише безвіз, а й жити по-європейськи, водити по-європейськи, давайте починати з себе.

Тобто ваші рішення як водія у авто мають спиратися на знання, а у діях має перемагати здоровий глузд.

Ірина Сидоренко, журналістка, спеціально для УП.Життя