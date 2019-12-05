Через глузливий пост про похорони бійця звільнили редакторку Cosmopolitan

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в скандал, коли 4 грудня опублікувала допис у соцмережах щодо похорону загиблого снайпера, полковника СБУ та героя України Дениса Волочаєва.
|Євгенія Пліхіна. Фото Cosmopolitan
У дописі йшлося:
"А що, людей ще заведено ховати помпезно?
Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу, натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні.
Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази.
Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби, аж лопаються".
Ось скрін її поста.
|Скрін із сайту Миротворець
|Скрін із сайту Миротворець
Згодом журналістка видалила допис, але скрін зберегли.
Потім на її Фейсбук-сторінці з'явився інший пост, в якому вона просить вибачення за те, що написала у попередньому.
Пліхіну розкритикували у соцмережах, вимагали журнал звільнити її та внесли в базу сайту "Миротворець".
Згодом дівчина видалила і пост з вибаченням, і сторінку у Фейсбук.
Журнал Cosmopolitan 5 грудня опублікував заяву про звільнення Пліхіної.
У ній йдеться про те, що текст Пліхіної не стосується позиції бренду, а колектив журналу не поділяє її думки.
"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", – написано у заяві.
|Заява Cosmopolitan
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