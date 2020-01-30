Яке воно Сонце? Астрономи зробили найдетальніше ФОТО в історії

Телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) Національної сонячної обсерваторії NSF (США) зробив найдетальніші фото поверхні Сонця.

Найбільш детальне фото Сонця в історії. Фото NSF

На фотографіях вперше в історії зображені об'єкти розміром до 30 кілометрів, повідомляє пресслужба Національного наукового фонду США.

Ці фото зможуть допомогти вченим розшифрувати дані зонда Parker Solar Probe.

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Гляньте відео, там видно як "рухається" Сонце.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎



More: pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC — National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020

Науковці хочуть зрозуміти природу космічної погоди – активність на сонці, що може порушити супутниковий зв'язок і викликати тривалі відключення електроенергії і відключаючи такі технології, як GPS.

Наразі вчені не можуть пояснити, як саме виникають ці катаклізми. Для цього необхідно "бачити" як влаштовано магнітне поле Сонця.

Телескоп DKIST має 4-х метрове дзеркало – найбільше в світі для сонячного телескопа.

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Володіючи найбільшою апертурою серед сонячних телескопів, унікальним дизайном і сучасними приладами, телескоп вперше зможе виконувати найскладніші вимірювання Сонця.

Його будівництво почалось у 2013 році на вершині сплячого вулкану Халеакала. Завершили спорудження кілька тижнів тому.

В мережі користувачі вже почали кепкувати з фотографії, порівнюючи поверхню Сонця з гречаною кашею.

В мережі вже почали порівнювати поверхню Сонця з гречаною кашею

Або з золотим пилом.

Користувачі Facebook жартують над фото Сонця

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