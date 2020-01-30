Яке воно Сонце? Астрономи зробили найдетальніше ФОТО в історії

Телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) Національної сонячної обсерваторії NSF (США) зробив найдетальніші фото поверхні Сонця.

Найбільш детальне фото Сонця в історії. Фото NSF

На фотографіях вперше в історії зображені об'єкти розміром до 30 кілометрів, повідомляє пресслужба Національного наукового фонду США.

Ці фото зможуть допомогти вченим розшифрувати дані зонда Parker Solar Probe.

Гляньте відео, там видно як "рухається" Сонце.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎



More: pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC — National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020

Науковці хочуть зрозуміти природу космічної погоди – активність на сонці, що може порушити супутниковий зв'язок і викликати тривалі відключення електроенергії і відключаючи такі технології, як GPS.

Наразі вчені не можуть пояснити, як саме виникають ці катаклізми. Для цього необхідно "бачити" як влаштовано магнітне поле Сонця.

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Телескоп DKIST має 4-х метрове дзеркало – найбільше в світі для сонячного телескопа.

Володіючи найбільшою апертурою серед сонячних телескопів, унікальним дизайном і сучасними приладами, телескоп вперше зможе виконувати найскладніші вимірювання Сонця.

Його будівництво почалось у 2013 році на вершині сплячого вулкану Халеакала. Завершили спорудження кілька тижнів тому.

В мережі користувачі вже почали кепкувати з фотографії, порівнюючи поверхню Сонця з гречаною кашею.

В мережі вже почали порівнювати поверхню Сонця з гречаною кашею

Або з золотим пилом.

Користувачі Facebook жартують над фото Сонця

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