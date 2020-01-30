Зухвала з 1928 року: наймодніша бабця в Instagram. ФОТО

Якщо сказати "старість" – мозок малює гору ліків, сивину, спокій.

Але раптом, старість може бути іншою?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 20 Июл 2019 в 10:37 PDT Реклама:

Цій красуні на ім’я Хелен Рут ван Вінкль 92 роки, передає Bored Panda.

Вона стала інтернет-сенсацією у 2014 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 26 Янв 2016 в 4:27 PST

До того Хелен вела спокійне життя в Уейко, штат Кентуккі.

Вона мала невелику ферму та сад, доглядала за правнуками й ходила щонеділі до церкви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 30 Ноя 2015 в 3:57 PST Реклама:

Одного разу її онучка зробила фото Хелен в обрізаних шортах й яскравій футболці.

За допомогою онучки Кеннеді, Хелен створила профіль в Instagram під ніком Baddie Winkle, де розмістила фото з підписом "Я – поганець й завжди була бунтівником".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 9 Апр 2014 в 10:03 PDT

Це фото поширилося з неймовірною швидкістю.

Зараз вона має 3,8 млн підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 2 Июл 2018 в 6:33 PDT

Онучка Кеннеді розробляє стиль бабусі, підбирає їй одяг та робить знімки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 6 Апр 2015 в 10:04 PDT

Хелен живе девізом "Я дуже зухвала з 1928 року!".

Шанувальниками бабусі є Майлі Сайрус, Ріанна й Ніколь Річі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 30 Авг 2015 в 8:53 PDT

Зірка інстаграму кардинально змінила життя після трагедій.

Її чоловік розбився на машині, а близько 18 років тому від раку помер її син.

Зараз своїм підписникам вона радить ніколи себе не соромитися й робити те, що хочеться.

Фанати обожнюють Хелен за яскравіть та оптимізм, який вона несе людям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 31 Окт 2017 в 11:52 PDT

Ще вона знімається для рекламних кампаній спідньої білизни і нещодавно стала обличчям бренду Missguided, який випускає одяг для вечірок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 29 Авг 2016 в 6:29 PDT

Baddie Winkle довела, що можна в будь-якому віці взяти штурмом соцмережі, а старість – це не тільки чай на веранді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨🌈💖 BAD LIL BADDIE 👵🏼🌈✨ (@baddiewinkle) 30 Авг 2019 в 12:42 PDT

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