Зухвала з 1928 року: наймодніша бабця в Instagram. ФОТО

Якщо сказати "старість" – мозок малює гору ліків, сивину, спокій.
Але раптом, старість може бути іншою?
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Цій красуні на ім’я Хелен Рут ван Вінкль 92 роки, передає Bored Panda.
Вона стала інтернет-сенсацією у 2014 році.
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До того Хелен вела спокійне життя в Уейко, штат Кентуккі.
Вона мала невелику ферму та сад, доглядала за правнуками й ходила щонеділі до церкви.
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Одного разу її онучка зробила фото Хелен в обрізаних шортах й яскравій футболці.
За допомогою онучки Кеннеді, Хелен створила профіль в Instagram під ніком Baddie Winkle, де розмістила фото з підписом "Я – поганець й завжди була бунтівником".
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Це фото поширилося з неймовірною швидкістю.
Зараз вона має 3,8 млн підписників.
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Онучка Кеннеді розробляє стиль бабусі, підбирає їй одяг та робить знімки.
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Хелен живе девізом "Я дуже зухвала з 1928 року!".
Шанувальниками бабусі є Майлі Сайрус, Ріанна й Ніколь Річі.
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Зірка інстаграму кардинально змінила життя після трагедій.
Її чоловік розбився на машині, а близько 18 років тому від раку помер її син.
Зараз своїм підписникам вона радить ніколи себе не соромитися й робити те, що хочеться.
Фанати обожнюють Хелен за яскравіть та оптимізм, який вона несе людям.
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Ще вона знімається для рекламних кампаній спідньої білизни і нещодавно стала обличчям бренду Missguided, який випускає одяг для вечірок.
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Baddie Winkle довела, що можна в будь-якому віці взяти штурмом соцмережі, а старість – це не тільки чай на веранді.
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