Волосся на тілі: чому деякі жінки не роблять епіляцію у січні

Протягом січня жінки вирощують волосся на своєму тілі та діляться світлинами в мережі, в рамках ініціативи Januhairy.

Кампанію започаткували студентки університету Ексетер Лора Джексон та Рубі Джонс у 2019 році.

Цьогоріч хештег кампанії #januhairy використали тисячі жінок по всьому світу, пише The Guardian.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Januhairy (@januhairy) 12 Січ 2020 р. о 4:33 PST

Акція має на меті нормалізувати відношення до волосся на тілі жінок, а також звернути увагу на проблему суспільного тиску.

"Коли я бачу волосся на тілі, це нагадує мені про любов до себе", – розповідає Лора Джексон.

Жінки, які підтримують ініціативу, зазначають, що не прагнуть ганьбити тих, хто вирішив видалити волосся на тілі та обличчі.

Та закликаються дівчат переконатися, що вони роблять цей вибір самостійно.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Januhairy (@januhairy) 4 Січ 2020 р. о 5:23 PST

"Мова йде про власну цінність і любов.

Не хочу, щоб жінки голилися попри своєї волі, тому що вважають себе огидними.

Факт, що ми приймаємо рішення на основі токсичних ідеалів, мене справді засмучує", – зазначає одна із жінок, що підтримала ініціативу.

Жінки з волоссям на тілі – це досі рідкість, проте такі норми повільно змінюються.

Дослідження компанії Mintel показує, що кожна четверта жінка до 25 років більше не голить пахви.

"У підлітковому віці у мене була дуже низька самооцінка.

Я проводила час перед дзеркалом, помічаючи волосся в різних місцях, наприклад, на животі.

Цей рух дозволив мені прийняти те, чого я соромилась в дитинстві.

Я зрозуміла, що мені зручніше у своєму природному стані", – поділилась враженнями одна із учасниць акції.

Такий флешмоб триває протягом місяця, але деякі учасниці надихаються на відмову від епіляції протягом року.

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