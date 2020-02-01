Як раз і назавжди перестати виконувати всю хатню роботу самотужки

Згідно зі звітом Gallup, жінка в гетеросексуальній парі працюює так само, як і її партнер, однак частіше вона досі сама робить майже всю хатню роботу.

Жінки щодня частіше прибираються в будинку, готують їжу і доглядають за дітьми.

І жінки повідомляють, що вони роблять більше "менеджерських" домашніх обов'язків, таких як передбачення потреб (наприклад, покупка і зміна одягу) і прийняття рішень.

Жінки виконують більше хатніх обов'язків. Фото Depositphotos

Звичайно можна бути так званою "матір’ю (або батьком) за замовчуванням", якщо це не проблема для людини, що виконує всю роботу, пише huffpost.

Але коли постійне планування, приготування їжі, прання, прибирання, дитячі уроки і інше починає тиснути на одного з батьків, значить настав час щось змінювати.

Як почати знімати частину батьківської відповідальності? Як перерозподілити обов’язки? І як ні з ким не посваритися при цьому? Ось п'ять порад.

1. Партнерство 50/50 – погана ідея.

Розмови про справедливий розподіл обов'язків часто ґрунтуються на абсолютно однаковому розподілі всіх задач між партнерами.

Але, за словами юристки, матері і авторки книги "Чесна гра" Єви Родські, ділити все 50/50 – погана ідея.

"Те, що справедливо, не завжди однаково, а те, що однаково, не завжди справедливо", – говорить вона.

Не ділітть кожен обов'язок навпіл. Фото Depositphotos

Якщо у вас є, скажімо, 100 різних домашніх справ й пов'язаних з дітьми завдань на конкретний тиждень, то малоймовірно, що кожен візьме по 50% кожної справи і вуаля.

Те що потрібно зробити – це сісти і активно розділити завдання, дійсно чітко вказавши, що потрібно зробити і хто конкретно збирається виконувати ту чи іншу задачу.

Приклад: "ти будеш сам виносити сміття, а я буду сама збирати дитину вранці".

2. Обговорюйте поділ обов'язків, коли ви спокійні.

Розмови щодо недоліків пари зазвичай відбуваються в розпал образи й перетворюються в сварку, а не в поділ обов'язків.

Потрібно спокійно формулювати свою думку і головне – не скаржитись.

Приклад: "я помітила, що роблю більше А-Б-В, і це забирає в мене багато часу. Чи помічаєш це ти?".

Можна ще давати зворотний зв'язок один одному стосовно хатніх справ.

"Обговорення може бути, поки ви бігаєте разом або просто сидите вдома кілька хвилин на дивані. Просто встановіть час й проговоріть це", – говорить Родські.

3. Виконувати конкретно задачу людина повинна самостійно.

При поділі обов'язків важливо встановити основне правило – відповідальність.

Одна людина сама запам'ятовує своє завдання, планує його виконання й виконує його.

Нагадування – це окреме завдання, а не чийсь обов'язок за замовчуванням.

Ніхто не повинен постійно про щось нагадувати. Фото Depositphotos

Приклад: якщо ваша задача – приносити апельсини для футбольної команди вашої дитини, то ви повинні пам'ятати, коли це потрібно зробити. Ви самі маєте планувати, коли купити апельсини, мити їх та доставляти. І ви повинні переконатися, що вони дійсно будуть там вчасно – без нагадувань вашого партнера.

4. Забудьте про власні шаблони.

Пари часто сперечаються не тільки про те, що потрібно зробити, але і про те, як це "має" бути зроблено – ніби існує якийсь універсальний стандарт.

Але якщо один вважає що є єдино можливий спосіб виконання задач, це не означає що тільки він правильний.

Не треба сердитися. Фото Depositphotos

Тобто не слід сердитися на партнера, якщо на ваш погляд він зробив щось не так як зробили б ви.

5. Перевіряйте свої відчуття

Психологи закликають перевіряти своє ставлення до хатніх справ та всіх психічних, емоційних й фізичних навантажень.

Приклад: ви відчуваєте, що робите більше, ніж ваш партнер? Вас це засмучує? Важливо регулярно перевіряти себе і усвідомлювати не тільки роботу, яку ви виконуєте по дому, а й те, як ви до цього ставитеся.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.