Як би виглядали відомі люди минулого зараз? 13 реалістичних ФОТО

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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2 лютого 2020

Чи не видавались вам портрети людей з минулих сторіч дивними?

Проте, що буде, якщо відомих людей минулого одягнути як нас, зробити зачіску як у нас, жінкам нафарбувати обличчя?

Вийде дуже красиво!

В цій підбірці Bored Panda Наполеон, Нефертіті та Анна Болейн виглядають як наші сучасники.

Нефертіті

Неферті́ті була головною царською дружиною давньоєгипетського фараона. 
Вона, судячи з усього, була мачухою або ж свекрухою фараона Тутанхамона.
Всі фото royalti_now

Юлій Цезар

 Га́й Ю́лій Це́зар — давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник

Королева Єлизавета I

Єлизавета I — королева Англії та Ірландії між 1558 та 1603 роками,
відома також як королева-дівиця

Олександр Македонський

Алекса́ндр ІІІ Аргеад більше відомий як Алекса́ндр Великий та Алекса́ндр Македо́нський.
Це був дев'ятнадцятий цар Македонії. Геніальний полководець, видатний адміністратор і політик

Анна Болейн

Королева Англії, друга дружина Генріха VIII. Звинувачена у зраді і страчена

Джейн Остін

 Англійська письменниця. Одна з найбільш відомих робіт — роман "Гордість та упередження" 

Мері, королева Шотландії

Королева Шотландії з дитинства до повалення в 1567, а також королева Франції в 1559—1560.
Вона також була претенденткою на англійський престол

Маркіза де Помпадур

Фаворитка французького короля Людовика XV. Мала великий вплив на короля,
визначала політику країни впродовж майже двадцяти років

Єлизавета Баварська, імператриця Австрії

Дружина імператора Франца Йосифа I, уроджена принцеса Баварії.
Імператриця Австрії з 24 квітня 1854

Людовик XIV, Король-сонце

Французький король, який правив Францією з 1643 по 1715 роки.
Отримав при народженні ім'я Людовик Богоданий, відомий також як "король-дитя",
а потім — "король-сонце"

Мадам дю Баррі 

Офіційна фаворитка французького короля Людовика XV,
незаконна дочка збирача податей Гомара де Воберньє

Наполеон

Наполео́н I Бонапа́рт — французький державний діяч, полководець,
перший консул Французької Республіки, імператор Франції

Генріх VIII

Генріх VIII, або Генрі VIII Тюдор — король Англії з 1509 року.
Саме він наказав стратити свою дружину Анну Болейн за зраду

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