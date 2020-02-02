Як би виглядали відомі люди минулого зараз? 13 реалістичних ФОТО

Чи не видавались вам портрети людей з минулих сторіч дивними?

Проте, що буде, якщо відомих людей минулого одягнути як нас, зробити зачіску як у нас, жінкам нафарбувати обличчя?

Вийде дуже красиво!

В цій підбірці Bored Panda Наполеон, Нефертіті та Анна Болейн виглядають як наші сучасники.

Нефертіті

Неферті́ті була головною царською дружиною давньоєгипетського фараона.



Всі фото Вона, судячи з усього, була мачухою або ж свекрухою фараона Тутанхамона.Всі фото royalti_now

Юлій Цезар

Га́й Ю́лій Це́зар — давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник

Королева Єлизавета I

Єлизавета I — королева Англії та Ірландії між 1558 та 1603 роками,

відома також як королева-дівиця

Олександр Македонський

Алекса́ндр ІІІ Аргеад більше відомий як Алекса́ндр Великий та Алекса́ндр Македо́нський.

Це був дев'ятнадцятий цар Македонії. Геніальний полководець, видатний адміністратор і політик

Анна Болейн

К оролева Англії, друга дружина Генріха VIII. Звинувачена у зраді і страчена

Джейн Остін

Англійська письменниця. Одна з найбільш відомих робіт — роман "Гордість та упередження"

Мері, королева Шотландії

К оролева Шотландії з дитинства до повалення в 1567, а також королева Франції в 1559—1560.

Вона також була претенденткою на англійський престол

Маркіза де Помпадур

Ф аворитка французького короля Людовика XV. Мала великий вплив на короля,

визначала політику країни впродовж майже двадцяти років

Єлизавета Баварська, імператриця Австрії

Д ружина імператора Франца Йосифа I, уроджена принцеса Баварії.

Імператриця Австрії з 24 квітня 1854

Людовик XIV, Король-сонце

Ф ранцузький король, який правив Францією з 1643 по 1715 роки.

Отримав при народженні ім'я Людовик Богоданий, відомий також як "король-дитя",

а потім — "король-сонце"

Мадам дю Баррі

О фіційна фаворитка французького короля Людовика XV,

незаконна дочка збирача податей Гомара де Воберньє

Наполеон

Наполео́н I Бонапа́рт — французький державний діяч, полководець,

перший консул Французької Республіки, імператор Франції

Генріх VIII

Генріх VIII, або Генрі VIII Тюдор — король Англії з 1509 року.

Саме він наказав стратити свою дружину Анну Болейн за зраду

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