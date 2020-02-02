Як би виглядали відомі люди минулого зараз? 13 реалістичних ФОТО

Чи не видавались вам портрети людей з минулих сторіч дивними?
Проте, що буде, якщо відомих людей минулого одягнути як нас, зробити зачіску як у нас, жінкам нафарбувати обличчя?
Вийде дуже красиво!
В цій підбірці Bored Panda Наполеон, Нефертіті та Анна Болейн виглядають як наші сучасники.
Нефертіті
|Неферті́ті була головною царською дружиною давньоєгипетського фараона.
Вона, судячи з усього, була мачухою або ж свекрухою фараона Тутанхамона.
Всі фото royalti_now
Юлій Цезар
|Га́й Ю́лій Це́зар — давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник
Королева Єлизавета I
|Єлизавета I — королева Англії та Ірландії між 1558 та 1603 роками,
відома також як королева-дівиця
Олександр Македонський
|Алекса́ндр ІІІ Аргеад більше відомий як Алекса́ндр Великий та Алекса́ндр Македо́нський.
Це був дев'ятнадцятий цар Македонії. Геніальний полководець, видатний адміністратор і політик
Анна Болейн
|Королева Англії, друга дружина Генріха VIII. Звинувачена у зраді і страчена
Джейн Остін
|Англійська письменниця. Одна з найбільш відомих робіт — роман "Гордість та упередження"
Мері, королева Шотландії
|Королева Шотландії з дитинства до повалення в 1567, а також королева Франції в 1559—1560.
Вона також була претенденткою на англійський престол
Маркіза де Помпадур
|Фаворитка французького короля Людовика XV. Мала великий вплив на короля,
визначала політику країни впродовж майже двадцяти років
Єлизавета Баварська, імператриця Австрії
|Дружина імператора Франца Йосифа I, уроджена принцеса Баварії.
Імператриця Австрії з 24 квітня 1854
Людовик XIV, Король-сонце
|Французький король, який правив Францією з 1643 по 1715 роки.
Отримав при народженні ім'я Людовик Богоданий, відомий також як "король-дитя",
а потім — "король-сонце"
Мадам дю Баррі
|Офіційна фаворитка французького короля Людовика XV,
незаконна дочка збирача податей Гомара де Воберньє
Наполеон
|Наполео́н I Бонапа́рт — французький державний діяч, полководець,
перший консул Французької Республіки, імператор Франції
Генріх VIII
|Генріх VIII, або Генрі VIII Тюдор — король Англії з 1509 року.
Саме він наказав стратити свою дружину Анну Болейн за зраду
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