У МОН розповіли, коли буде відома "доля" вчительських зарплат

До кінця квітня Міністерство освіти і науки має розробити концепцію реформування системи оплати праці вчителів.

Про це в інтерв’ю "Українській правді. Життя" заявила очільниця МОН Ганна Новосад.

Очільниця МОН Ганна Новосад

За її словами, ключове, на чому базуватимуться майбутні зміни щодо заробітної плати, – це оптимізація надбавок у сторону збільшення окладу і зменшення кількості надбавок.

"І почнемо ми з надбавки за престижність праці, яка однією з перших має бути інтегрована в оклад. Оті граничні 30% , які виплачуються як надбавка, мають перейти в оклад заробітної плати", – пояснила Новосад.

За її словами, з допомогою закону "Про повну загальну середню освіту", який ухвалили у січні цього року, вчителям додали певну кількість надбавок, але радикальних змін документ не несе.

Це Новосад пояснює тим, що закон треба було прийняти якнайшвидше, а реформа заробітних плат – дуже непросте питання.

"І аби не затягувати прийняття закону статтею про заробітну плату, ми вирішили залишити систему, якою вона є, і почати напрацьовувати реформу заробітної плати окремо", – додала міністерка.

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