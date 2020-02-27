У МОН розповіли, коли буде відома "доля" вчительських зарплат

До кінця квітня Міністерство освіти і науки має розробити концепцію реформування системи оплати праці вчителів.
Про це в інтерв’ю "Українській правді. Життя" заявила очільниця МОН Ганна Новосад.
|Очільниця МОН Ганна Новосад
За її словами, ключове, на чому базуватимуться майбутні зміни щодо заробітної плати, – це оптимізація надбавок у сторону збільшення окладу і зменшення кількості надбавок.
"І почнемо ми з надбавки за престижність праці, яка однією з перших має бути інтегрована в оклад. Оті граничні 30% , які виплачуються як надбавка, мають перейти в оклад заробітної плати", – пояснила Новосад.
За її словами, з допомогою закону "Про повну загальну середню освіту", який ухвалили у січні цього року, вчителям додали певну кількість надбавок, але радикальних змін документ не несе.
Це Новосад пояснює тим, що закон треба було прийняти якнайшвидше, а реформа заробітних плат – дуже непросте питання.
"І аби не затягувати прийняття закону статтею про заробітну плату, ми вирішили залишити систему, якою вона є, і почати напрацьовувати реформу заробітної плати окремо", – додала міністерка.
Можливості для учнів, зарплати для вчителів, конкуренція та позапланові перевірки шкіл: інтерв'ю Ганни Новосад про середню освіту
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