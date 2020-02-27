Стали відомі лауреати національної премії імені Тараса Шевченка

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2020 року, повідомляє Суспільне.UA.

Список переможців у номінаціях:

Номінація "Література" (два переможці): Маріанна Кіяновська з книгою поезій "Бабин Яр. Голосами" й Тарас Прохасько зі збіркою есеїв "Так, але...".

Вірші Маріанни Кіяновської – свого роду монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків.У книзі використані, зокрема, ескізи Ади Рибачук і Володимира Мельниченка для проєкту пам’ятника жертвам Бабиного Яру.

Збірка есеїв "Так, але..." Тараса Прохасько стала книгою року-2019 BBC (номінація "Есеїстика"). У книзі формується тема важливості відчуттів. Письменник з любов'ю і трепетом описує Карпати і Західну Україну.

Номінація "Публіцистика, журналістика" : воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси".

Це спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках.

Йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

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Номінація "Музичне мистецтво": етно-хаос гурт "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом "Шлях" (2016).

Етно-хаос гурт "ДахаБраха". Фото Facebook/DakhaBrakha

"Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії", – йдеться в анотації до альбому.

Номінація "Візуальні мистецтва": мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова.

Автор поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин - у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в'язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності, в єдине полотно (коло).

"Карусель" Олександра Глядєлова. Фото пресслужба конкурсу.

Номінація "Театральне мистецтво": опера-реквієм "Йов" ("Iyov") Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка.

"Йов" поєднує риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

Цього року не вручатимуть премію в номінації "Кіномистецтво", оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти — фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва та документальний фільм "Будинок "Слово" Тараса Томенка — не відповідають за масштабом суті премії.

"Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати — енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора", – сказав Юрій Макаров.

Національну премію імені Тараса Шевченка заснували у 1961 році. Фото пресслужба конкурсу.

Національна премія Україїни імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – державна нагорода України. Творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Премію засновано у 1961 році для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність.

Номінуватись можуть твори, які завершили й випустили протягом 5 років, проте не пізніше за півроку до їх висунення на здобуття премії.

Переможцям присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, вручається диплом, почесний знак лауреата та грошова премія.

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