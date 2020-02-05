Якщо батьки хочуть дивно назвати дитя, держава має втрутитись – уповноважений з прав дитини

Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"Так, батьки можуть обрати ім’я для дитини, яке вони хочуть. І в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини.

Проте я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. І якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися.

В різних країнах це питання регулюється по різному", – йдеться у пості.

Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я. Фото: ArthurVerhovetskyi/Depositphotos

За словами Кулеби, є ряд країн, в яких вважають, що мама і тато мають усвідомлювати, що ім’я може вплинути на подальше життя дитини. Тому уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка.

Адже інколи доходило до того, що для імені дитини обиралися розділові знаки або просто набір букв.

"Наприклад, французьке законодавство заборонило називати дитину "Нутела". Суд порахував, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. Таке саме рішення було прийнято стосовно "Strawberry"

У північно-західному мексиканському штаті Соноре є цілий список дитячих імен, які батьки не зможуть дати своїй дитині. У 2014 році був представлений список з 61 імені. Це було зроблено з метою захистити дітей від подальшого знущання і переслідування.

І багато чого з цього списку було додано зовсім недавно з реєстрів новонароджених. Наприклад, не можна називати дітей Бетменом і Фейсбук.

У Данії є список з 7000 схвалених імен, тому керівництво країни вважає, що з семи тисяч імен можна вибрати один варіант.

Щоб дати дитині ім’я "не зі списку" – отримайте спеціальний дозвіл в Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та Міністерстві у справах церкви", – каже він.

Особисто Кулеба проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися".

"Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", – каже урядовець.

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