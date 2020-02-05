Якщо батьки хочуть дивно назвати дитя, держава має втрутитись – уповноважений з прав дитини

Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

"Так, батьки можуть обрати ім’я для дитини, яке вони хочуть. І в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини.

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Проте я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. І якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися.

В різних країнах це питання регулюється по різному", – йдеться у пості.

Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я. Фото: ArthurVerhovetskyi/Depositphotos

За словами Кулеби, є ряд країн, в яких вважають, що мама і тато мають усвідомлювати, що ім’я може вплинути на подальше життя дитини. Тому уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка.

Адже інколи доходило до того, що для імені дитини обиралися розділові знаки або просто набір букв.

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"Наприклад, французьке законодавство заборонило називати дитину "Нутела". Суд порахував, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. Таке саме рішення було прийнято стосовно "Strawberry"

У північно-західному мексиканському штаті Соноре є цілий список дитячих імен, які батьки не зможуть дати своїй дитині. У 2014 році був представлений список з 61 імені. Це було зроблено з метою захистити дітей від подальшого знущання і переслідування.

І багато чого з цього списку було додано зовсім недавно з реєстрів новонароджених. Наприклад, не можна називати дітей Бетменом і Фейсбук.

У Данії є список з 7000 схвалених імен, тому керівництво країни вважає, що з семи тисяч імен можна вибрати один варіант.

Щоб дати дитині ім’я "не зі списку" – отримайте спеціальний дозвіл в Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та Міністерстві у справах церкви", – каже він.

Особисто Кулеба проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися".

"Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", – каже урядовець.

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