Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Питання балансу роботи та особистого життя дуже складне.

Хтось звик працювати понад 10 годин і його це влаштовує, а комусь повні 8 – це вже надмірне навантаження.

Проте навіть найбільший трудоголік не може жити тільки роботою.

Є й інші сторони буття. Наприклад, інтелектуальна, емоційна, духовна чи суто практична – здорове харчування та догляд за тілом.

І бути збалансованим – це приділяти увагу всім цим сферам.

Пандемія коронавірусу змусила більшість з нас сидіти на карантині, працювати і навчатися дистанційно.

"Українська правда. Життя" вирішила створити актуальний тест щодо work-life balance.

Для цього ми перечитали поради спікера TED talk Найджела Марша, автора книг "Fat, Forty and Fired" та "Fit, Fifty and Fired up", який понад 7 років досліджував цю тему.

Дайте відповіді на 12 питань, щоб зрозуміти, що можливо досягнення балансу не потребує кардинальних змін.

Маленькі інвестиції в правильні фрагменти життя можуть кардинально змінити його якість.