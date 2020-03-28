Тест

Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

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28 березня 2020

Питання балансу роботи та особистого життя дуже складне

Хтось звик працювати понад 10 годин і його це влаштовує, а комусь повні 8 – це вже надмірне навантаження.

Проте навіть найбільший трудоголік не може жити тільки роботою.

Є й інші сторони буття. Наприклад, інтелектуальна, емоційна, духовна чи суто практична – здорове харчування та догляд за тілом.

І бути збалансованим – це приділяти увагу всім цим сферам. 

Пандемія коронавірусу змусила більшість з нас сидіти на карантині, працювати і навчатися дистанційно.

"Українська правда. Життя" вирішила створити актуальний тест щодо work-life balance.

Для цього ми перечитали поради спікера TED talk Найджела Марша, автора книг "Fat, Forty and Fired" та "Fit, Fifty and Fired up", який понад 7 років досліджував цю тему.

Дайте відповіді на 12 питань, щоб зрозуміти, що можливо досягнення балансу не потребує кардинальних змін.

Маленькі інвестиції в правильні фрагменти життя можуть кардинально змінити його якість.

1/12

Ви прокинулись відпочилим після хорошого нічного сну?

2/12

Ви сіли працювати у піжамі, не вмилися і не перевдягнулися?

3/12

Ви мали досить часу на те, щоб приготувати сніданок та ним насолодитися?

4/12

Ви працювали безперервно понад три години поспіль?

5/12

Чи піддавалися ви прокрастинації протягом дня?

6/12

Ви з’їли повноцінний обід, а не щось перехопили?

7/12

Чи досить часу ви приділили своєму партнеру, дітям чи домашнім улюбленцям?

8/12

Чи знайшли ви час на спорт?

9/12

Ви переглянули за день серію серіалу, прочитали кілька сторінок книжки, послухали онлайн-курс чи зайнялися хобі?

10/12

Вам вистачило часу, щоб виконати необхідні хатні справи?

11/12

Ваша вечеря, як і радять дієтологи, була корисна та за три години до сну?

12/12

Ви встигли все, що запланували на день?

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