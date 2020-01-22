Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

ОНОВЛЕНО 28.04.2020

ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, ввели карантин та продовжили його до 24 квітня.

Станом на 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусу, 239 з них летальні.

Одужало від COVID-19 в Україні вже 992 особи, у них негативні повторні тести.

Актуальну статистику дивіться у таблиці тут.

Розповідаємо, що це за вірус, які його ознаки, чим він небезпечний та чи є лікування.



Коронавірус передається від людини до людини. Фото: peshkova/Depositphotos

Як реагує Україна

Щоб запобігати поширенню COVID-19 оголошений карантин до 24 квітня.

Працюють продовольчі магазини, аптеки та заправки, всі інші магазини зачинені, не працює громадський транспорт.

Верховна Рада для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 встановила штрафи за самовільне залишення місця обсервації (карантину) та підвищила кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Українців нині закликають сидіти вдома, щоб зменшити розповсюдження вірусу.

Інфографіка від МОЗ

МОЗ змінив правила виклику лікаря та швидкої для тих, хто має підозри на коронавірус.

Швидка буде приїздити на температуру, а лікар – прийде додому.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснює:

"МОЗ поінформувало диспетчерські центри екстреної медичної допомоги, також поінформуємо сімейних лікарів про те, що на цей період у системі цивільного захисту працюють зовсім інші алгоритми.

Тобто коли в людини лихоманка, кашель, а також в анамнезі подорож до країни, в якій зареєстрована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції, це значить, що швидка буде виїжджати до хворих з температурою, так як і сімейний лікар.

Це буде виконуватися, коли діє режим підвищеної готовності систем цивільного захисту".

МОЗ України нагадує, що для отримання правдивої інформації про COVID-19 варто обирати лише офіційні джерела:

🔹Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти.



🔹Сторінка Центру громадського здоров’я України.



🔹Сторінка Міністерства охорони здоров'я Україна.

Що це за вірус та звідки він пішов?

Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія.



Їхнім природним резервуаром є тварини. Коронавіруси також часто мутують і швидко змінюються.

Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом COVID-19, який зараз активно поширюється світом, їх існує вже сім.

Новий штам має назву 2019-nCOV.

Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Науковці припускають, що це вірус тієї самої родини, що і той, який спровокував епідемію атипової пневмонії в Китаї 10 років тому.

Ймовірно, розповсюдження почалося із місцевого ринку морепродуктів, де також продавали живих тварин.

У цьому відео візуалізація розповсюдження COVID-19 світом.

Станом на 28 квітня у світі подолали хворобу 894 тисячі осіб.

Усього у світі зареєстрували понад 3 млн випадків зараження коронавірусом. Однак дійсна кількість людей заражених вірусом може бути набагато більшою, оскільки людей з легкими симптомами можуть не виявляти.

Деякі люди інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксували у дітей.

211 тисяч осіб померли від ускладнень.

Які симптоми захворювання?

У пацієнтів з підтвердженим коронавірусом фіксуються респіраторні захворювання від легкого до важкого ступеня з симптомами:

лихоманки,

кашлю,

ускладненого дихання.

Які симптоми COVID-19 є найбільш розповсюдженими

Проте у деяких пацієнтів першими симптомами були:

діарея,

тошнота

та розлади шлунку.

У ВООЗ повідомляють, що симптоми коронавірусу можуть з'явитися якнайраніше через 2 дні, найпізніше – через 28.

Тобто людина може бути заражена коронавірусом, але не підозрювати про небезпеку.

Хвороба викликає ураження легень і пневмонію.

Більш легкі випадки можуть нагадувати грип або застуду.

Як передається коронавірус?

Вважають, що в основному від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

У США створили інтерактивну карту з даними про поширення коронавірусу, кількість смертей та випадків одужання. Інформація на ній регулярно оновлюється.

Тут карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Чи варто хвилюватися щодо вірусу?

Якщо людина вже захворіла, то одужання здебільшого залежить від імунітету, повідомляють лікарі.

Поки відомо, що більшість померлих внаслідок зараження вірусом мали проблеми зі здоров’ям, зокрема, слабкий імунітет.

Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.

Експерти вважають, що в зоні ризику найбільш ймовірно люди із слабким імунітетом.

Проте були зафіксовані випадки смерті молодих людей без хронічних та інших захворювань.

80% людей легко переносять хворобу

Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші – тяжко хворіють.

Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

Як запобігти захворюванню і чи існує лікування?

Загальні рекомендації ВООЗ такі:

мийте руки з милом якомога частіше;

не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками;

уникайте споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження. Потрібно належним чином термічно обробляти сире м’ясо, м’ясні субпродукти, молоко та слідувати належним практикам приготування харчових продуктів;

уникайте людних місць.

У разі підозри у себе коронавірусу Міністерство охорони здоров’я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря.

Це не обов'язково має бути особистий візит, ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатися на "гарячу лінію" НСЗУ, де вас скерують та порадять, що робити.

Телефонуйте за номером 1677.

У Київській області працює "гаряча лінія": за телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та допомогу при підозрі на COVID-19.

Поки специфічного лікування від COVID-19 не існує.

Фармацевтичні виробники Китаю екпериментально збирали плазму з крові людей, які одужали від нового коронавірусу. Виявилось, що це допомагає у лікуванні критично хворих пацієнтів.

Також вчені почали розробляти вакцину проти вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що створення вакцини може тривати до 18 місяців.

А щоб вакцина стала доступною, треба більше року.

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